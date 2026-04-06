Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में मौसम का डबल अटैक, ओलावृष्टि-बर्फबारी-अंधड़ की चेतावनी, पढ़ लें IMD का अलर्ट

Uttarakhand Weather Update 6 April 2026: उत्तराखंड में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है. मौसम विभाग ने आज राज्य में हल्की से लेकर मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना जताई है. IMD ने 72 घंटे तक तेज हवाओं के साथ बारिश-गरज की संभावना जताई है. इस दौरान गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. इसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है. साथ ही लोगों को खराब मौसम में सतर्कता बरतने की सलाह दी है. आज उत्तराखंड के पांच सीमांत जिलों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बारिश की चेतावनी जारी की है तो वही ऊंची चोटियों पर बर्फबारी का अलर्ट किया है.

कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?

उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश, बिजली गिरने और 40–50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। 3300 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है. मौसम विभाग के अनुसार, उत्तराखंड के मालदेवता, पंतनगर, कपकोट, चमोली, रानीचौरी जिले में बारिश के साथ बिजली गिरने के आसार हैं. देहरादून समेत कई इलाकों में आंशिक बादल छाए रहेंगे और कहीं-कहीं हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 6 और 7 अप्रैल को नैनीताल, चमोली और पिथौरागढ़ समेत कई जिलों में भारी बारिश और 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तूफानी हवाओं का अनुमान है.

गरज-चमक के साथ बारिश

उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम का मिजाज आज भी बदला हुआ रहने वाला है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और तेज हवाओं की संभावना है।

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जानिए प्रमुख शहरों में तापमान और मौसम का हाल

देहरादून में अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. यहां आंशिक बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है. वहीं हरिद्वार और उधम सिंह नगर में मौसम अपेक्षाकृत सामान्य रहेगा, हालांकि बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी.

अगले कुछ दिन कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, उत्तराखंड में सोमवार को भी मौसम के मिजाज में कोई बदलाव नहीं होगा. 6 अप्रैल को राज्य के इन्हीं पांच सीमांत जिलों उत्तरकाशी से पिथौरागढ़ तक हल्की से मध्यम बारिश और 3300 मीटर की ऊंची चोटियों या इससे ऊपर बर्फबारी की संभावना है. इसके अलावा अन्य आठ जिलों देहरादून, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में भी बारिश हो सकती है.

ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी

राज्य के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान में गिरावट के चलते हल्की बर्फबारी हो सकती है। इससे ऊंचाई वाले मार्गों पर फिसलन और दृश्यता कम होने का खतरा रहेगा. ऐसे में जो पर्यटक अपने परिवार के साथ उत्तराखंड के पहाड़ी जिला से लेकर मैदानी इलाकों में घूमने आना चाहते हैं, उन्हें अपने प्लान में बदलाव करना होगा.

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