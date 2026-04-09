ठंड से कांपा फिर उत्तराखंड! बारिश-बर्फबारी का डबल अटैक, देहरादून समेत 6 जिलों में IMD ने जारी किया अलर्ट

Uttarakhand Weather Today: उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. लगातार हो रही बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी ने अप्रैल में ही कड़ाके की ठंड का एहसास करा दिया है. तापमान में अचानक आई 8 से 10 डिग्री की गिरावट ने लोगों को फिर से गर्म कपड़े निकालने पर मजबूर कर दिया है.मौसम विभाग ने आज 6 जिलों देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और तेज हवाओं के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है.

तापमान में भारी गिरावट

लगातार बारिश और ठंडी हवाओं के कारण राज्य में तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है. कई इलाकों में पारा सामान्य से 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया, जिससे मौसम अचानक ठंडा हो गया. इस बदलाव के चलते लोगों को फिर से गर्म कपड़े पहनने पड़े और ठंड का असर साफ तौर पर महसूस किया गया.



जनजीवन पर असर

इतना ही नहीं बारिश के कारण सुबह के समय लोगों को दफ्तर और बाजार जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बन गई, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ. खराब मौसम के चलते दैनिक गतिविधियों में बाधा आई और लोगों को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ी, खासकर पहाड़ी इलाकों में स्थिति ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो चुकी है.

बर्फबारी का असर और रिकॉर्ड

राज्य के 8 जिलों चमोली, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, टिहरी, देहरादून और बागेश्वर में बर्फबारी दर्ज की गई. केदारनाथ में अप्रैल महीने में चौथी बार बर्फबारी हुई, जो असामान्य मानी जा रही है. वहीं चकराता क्षेत्र की ऊंची पहाड़ियों में सीजन की पांचवीं बर्फबारी दर्ज की गई. बता दें कि 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इन क्षेत्रों में 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और आकाशीय बिजली गिरने का खतरा भी बना हुआ है, जिससे लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है.

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आगे का मौसम पूर्वानुमान

देहरादून सहित कई क्षेत्रों में आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रह सकता है और हल्की बारिश या गरज वाले बादल बनने की संभावना है. अधिकतम तापमान करीब 29°C और न्यूनतम 14°C रहने का अनुमान है. पहाड़ी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है, जबकि मैदानी इलाकों में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रहने की संभावना जताई गई है.

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