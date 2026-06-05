उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, पहाड़ों में बारिश से बढ़ी मुश्किलें; रुड़की और जसपुर रहे सबसे गर्म शहर

Uttarakhand Hottest City: उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है. प्रदेश के पर्वतीय जिलों में लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित होने लगा है. मौसम विभाग ने अगले चार से पांच दिनों तक पहाड़ी क्षेत्रों में सतर्क रहने की सलाह दी है. वहीं बारिश और भूस्खलन की घटनाओं ने चारधाम यात्रा पर भी असर डालना शुरू कर दिया है.

चमोली जिले में बारिश शुरू होते ही बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आने लगी हैं. पीपलकोटी के पास भनेरपानी क्षेत्र में पहाड़ी से पत्थर और मलबा गिरने के कारण बदरीनाथ हाईवे बाधित हो गया. सड़क बंद होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए बदरीनाथ धाम जाने वाले वाहनों को सेमलडाला मैदान में रोक दिया है. एनएचआईडीसीएल की टीमें मशीनों के साथ मौके पर पहुंचकर मार्ग खोलने के कार्य में जुटी हुई हैं.

बारिश का असर केदारनाथ यात्रा पर भी देखने को मिला है. रुद्रप्रयाग जिले में लगातार हो रही वर्षा के चलते श्रद्धालुओं को विभिन्न पड़ावों और सुरक्षित होल्डिंग क्षेत्रों में रोका गया है. जिला प्रशासन ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मौसम सामान्य होने तक किसी भी यात्री को आगे न भेजा जाए. यात्रियों के भोजन, आवास और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है.

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रुड़की और जसपुर रहे सबसे गर्म शहर

प्रदेश के तापमान की बात करें तो शुक्रवार को रुड़की और जसपुर उत्तराखंड के सबसे गर्म शहर रहे, जहां अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके अलावा काशीपुर में भी अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. नानकमत्ता में अधिकतम तापमान 39 डिग्री तथा न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहा. वहीं ऊधम सिंह नगर जिले में अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

राजधानी देहरादून में ऑरेंज अलर्ट के बीच अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहा. न्यूनतम तापमान के मामले में अल्मोड़ा 15 डिग्री और उत्तरकाशी 17 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडे स्थानों में शामिल रहे.

आने वाले दिनों का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार 6 जून को उत्तराखंड के अधिकांश पर्वतीय जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. मैदानी क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है.

7 जून को पर्वतीय जिलों में छिटपुट वर्षा का अनुमान है, जबकि हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर जैसे मैदानी इलाकों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना जताई गई है.

विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों में भूस्खलन की आशंका को देखते हुए लोगों और यात्रियों से मौसम और सड़क मार्ग की ताजा जानकारी लेकर ही यात्रा करने की अपील की है. राज्य सरकार और आपदा प्रबंधन से जुड़ी एजेंसियां हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. अधिकारियों का कहना है कि मौसम की स्थिति को देखते हुए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं ताकि यात्रियों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.