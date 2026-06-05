Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3238647
Zee UP-UttarakhandUttarakhand

उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, पहाड़ों में बारिश से बढ़ी मुश्किलें; रुड़की और जसपुर रहे सबसे गर्म शहर

Uttarakhand Hottest City: उत्तराखंड में बारिश और भूस्खलन से चारधाम यात्रा प्रभावित हुई है. बदरीनाथ हाईवे बाधित, केदारनाथ मार्ग पर यात्रियों को रोका गया. ऐसे में आइए जानते हैं आज कौन-कौन का शहर रहा सबसे अधिक गर्म...

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Jun 05, 2026, 08:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Uttarakhand Hottest City: उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है. प्रदेश के पर्वतीय जिलों में लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित होने लगा है. मौसम विभाग ने अगले चार से पांच दिनों तक पहाड़ी क्षेत्रों में सतर्क रहने की सलाह दी है. वहीं बारिश और भूस्खलन की घटनाओं ने चारधाम यात्रा पर भी असर डालना शुरू कर दिया है.

चमोली जिले में बारिश शुरू होते ही बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आने लगी हैं. पीपलकोटी के पास भनेरपानी क्षेत्र में पहाड़ी से पत्थर और मलबा गिरने के कारण बदरीनाथ हाईवे बाधित हो गया. सड़क बंद होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए बदरीनाथ धाम जाने वाले वाहनों को सेमलडाला मैदान में रोक दिया है. एनएचआईडीसीएल की टीमें मशीनों के साथ मौके पर पहुंचकर मार्ग खोलने के कार्य में जुटी हुई हैं.

बारिश का असर केदारनाथ यात्रा पर भी देखने को मिला है. रुद्रप्रयाग जिले में लगातार हो रही वर्षा के चलते श्रद्धालुओं को विभिन्न पड़ावों और सुरक्षित होल्डिंग क्षेत्रों में रोका गया है. जिला प्रशासन ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मौसम सामान्य होने तक किसी भी यात्री को आगे न भेजा जाए. यात्रियों के भोजन, आवास और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

रुड़की और जसपुर रहे सबसे गर्म शहर
प्रदेश के तापमान की बात करें तो शुक्रवार को रुड़की और जसपुर उत्तराखंड के सबसे गर्म शहर रहे, जहां अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके अलावा काशीपुर में भी अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. नानकमत्ता में अधिकतम तापमान 39 डिग्री तथा न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहा. वहीं ऊधम सिंह नगर जिले में अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

राजधानी देहरादून में ऑरेंज अलर्ट के बीच अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहा. न्यूनतम तापमान के मामले में अल्मोड़ा 15 डिग्री और उत्तरकाशी 17 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडे स्थानों में शामिल रहे.

आने वाले दिनों का मौसम
मौसम विभाग के अनुसार 6 जून को उत्तराखंड के अधिकांश पर्वतीय जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. मैदानी क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है.
7 जून को पर्वतीय जिलों में छिटपुट वर्षा का अनुमान है, जबकि हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर जैसे मैदानी इलाकों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना जताई गई है. 

विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों में भूस्खलन की आशंका को देखते हुए लोगों और यात्रियों से मौसम और सड़क मार्ग की ताजा जानकारी लेकर ही यात्रा करने की अपील की है. राज्य सरकार और आपदा प्रबंधन से जुड़ी एजेंसियां हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. अधिकारियों का कहना है कि मौसम की स्थिति को देखते हुए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं ताकि यात्रियों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. 

TAGS

Uttarakhand Hottest City

Trending news

lucknow weather alert
लखनऊ समेत कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, फिर लौटेगी झुलसाने वाली गर्मी
Bundelkhand Weather
बुंदेलखंड में मौसम का ट्रिपल अटैक, कहीं बौछारें तो कहीं लू का अलर्ट
UP IPS Transfer List
यूपी पुलिस में बड़े अधिकारियों के तबादले, रवि शंकर छवि समेत 6 IPS को नई जिम्मेदारी
Ghaziabad weather update
नोएडा-गाजियाबाद में मौसम का डबल अटैक: कल आंधी-बारिश, फिर शुरू होगी 44°C की तपिश
hathras news
स्टेज पर छेड़खानी से भड़की डिंपल चौधरी, मनचले को जड़ा थप्पड़
Varanasi News
वाराणसी में हिट एंड रन का मामला, नाबालिग थार ड्राइवर ने 3 को रौंदा
gorakhpur latest news
ऑटो चालक बना अपने ही कलेजे के टुकड़ों का हत्यारा! जहर देकर जान लेने का आरोप
aligarh news
अलीगढ़ का ये गांव बनेगा खेल और शिक्षा का नया केंद्र, बनेगी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी
Kanpur News
महंगाई से टूटी जनता, खच्चर पर सवार कांग्रेस का सरकार पर जोरदार हमला
Muzaffarnagar news
नशे के सौदागरों पर गिरी गाज, कफ सिरप की बड़ी खेप और नकदी के साथ तीन गिरफ्तार