तपते उत्तराखंड को राहत की आस! ये रहा सबसे गर्म शहर, अब बारिश-आंधी का अलर्ट

Uttarakhand hottest city: उत्तराखंड में कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बीच अब मौसम बदलने जा रहा है. देहरादून समेत मैदानी जिलों में तापमान लगातार 40 डिग्री के आसपास पहुंचने के बाद भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले चार दिनों के लिए बारिश, तेज आंधी, आकाशीय बिजली और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के मुताबिक प्री-मानसून गतिविधियां सक्रिय होने से प्रदेशभर में मौसम तेजी से करवट लेने वाला है.

रुड़की रहा सबसे गर्म शहर

हाल के दिनों में उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है. रुड़की प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं काशीपुर और जसपुर में भी पारा 42 डिग्री के करीब पहुंच गया. नानकमत्ता में 41 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया. हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में उमस और तेज गर्मी से लोग बेहाल नजर आए.

देहरादून में बदलेगा मौसम

देहरादून में गुरुवार को अधिकतम तापमान करीब 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार शहर में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. अगले 24 घंटों में तापमान में 3 से 5 डिग्री तक गिरावट आने के आसार हैं.

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पहाड़ी जिलों में ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने 29 मई के लिए उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन इलाकों में तेज बारिश, आकाशीय बिजली, ओलावृष्टि और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है.

इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

29 मई को मौसम और ज्यादा उग्र हो सकता है. देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में भारी बारिश के साथ 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज झोंकेदार हवाएं चलने का अनुमान है. मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है.

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