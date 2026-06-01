Uttarakhand Rain Alert: उत्तराखंड में मौसम मेहरबान, देहरादून-नैनीताल समेत इन जिलों में भारी बारिश संग आंधी की चेतावनी

Uttarakhand Weather Today: उत्तराखंड में मौसम ने करवट ले ली है. मौसम विभाग ने 1 जून से लेकर 4 जून तक के लिए बारिश, आंधी और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है. मौसम विज्ञान केंद्र (IMD) देहरादून के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, नैनीताल, देहरादून, पिथौरागढ़, हरिद्वार, चमोली, टिहरी गढ़वाल,रुद्रप्रयाग और ऋषिकेश में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है.

उत्तराखंड में कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग का कहना है कि 1 जून से लेकर 4 जून तक के लिए बारिश, आंधी और ओलावृष्टि होगी. बारिश के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चल सकती है. 1 जून को देहरादून में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है. भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से जूझ रहे उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से मौसम सुहाना है. अगले कुछ दिनों तक राज्य के मौसम का मिजाज ऐसा ही रहने वाला है.

ऊंचाई वाले चोटियों पर भारी बर्फबारी

भारी बारिश के ऑरेंज अलर्ट और पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही ओलावृष्टि और बर्फबारी के चलते प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है. यहां पर्वतीय जिलों के लिए विशेष अलर्ट जारी किया गया है. उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जैसे ऊंचाई वाले जनपदों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद है. साथ ही 3800 मीटर और उससे ज्यादा ऊंचाई वाले चोटियों पर भारी बर्फबारी का सिलसिला जारी है. पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है.

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IMD की नई भविष्यवाणी

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में राज्य के मैदानी और पर्वतीय दोनों ही क्षेत्रों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से बहुत नीचे पहुंच गया है. जहां मैदानी इलाकों में रुड़की (हरिद्वार) में सबसे अधिक 36.8°C तापमान रहा. इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्र के मुक्तेश्वर (नैनीताल) में न्यूनतम तापमान लुढ़ककर 9.5°C तक पहुंच गया, जिसने जून में भी लोगों को जनवरी जैसी गुलाबी ठंड का एहसास करा दिया है.

मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट आने की संभावना है. इसके बाद के 3-4 दिनों में पारा 3 से 5 डिग्री तक बढ़ेगा. राहत की बात यह है कि आज यानी सोमवार राज्य में कहीं भी हीटवेव (लू) की कोई संभावना नहीं है और मौसम पूरी तरह से सुहाना बना रहेगा.

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