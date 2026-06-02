Uttarakhand Rain Alert: उत्तराखंड में मौसम की मनमानी, कहीं झमाझम बारिश तो कहीं बर्फबारी की भविष्यवाणी; जरूर पढ़ें अपडेट

Uttarakhand Weather Today: उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से मौसम सुहाना बना हुआ है. लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है. कई जिलों में गरज-चमक संग झमाझम बारिश हो रही है. इस बीच मौसम विभाग ने नई भविष्यवाणी कर दी है. मौसम विभाग ने देहरादून, नैनीताल, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ समेत कई जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी कर दिया है. इन पहाड़ी इलाकों में गरज-चमक संग आकाशीय बिजली गिरने और 40 किमी/घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना जताई है.

आज कैसा रहेगा उत्तराखंड का मौसम?

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की मानें तो, 2 जून (मंगलवार) को भी उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में राहत और आफत का मिला-जुला असर दिखाई देगा. राज्य के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और झोंकेदार हवाएं चलने की आशंका है. वहीं, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी की भी संभावना है. स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट्स और मौजूदा गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट है. हालात ऐसे हैं कि खराब मौसम और पहाड़ों पर भूस्खलन के खतरे को देखते हुए चारधाम यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है.

24 घंटे में कहां-कितनी हुई बारिश?

मौसम विभाग के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में रामेश्वर में 33 मिमी, कीर्तिनगर में 30 मिमी, नैनीताल में 28.5 मिमी और चम्पायत में 27 मिमी बारिश हुई है. इस बारिश का सबसे ज्यादा फायदा जंगल की आग को शांत होने में हुआ है. पिछले कई दिनों से पहाड़ों में धधक रही जंगलों की आग पूरी तरह शांत हो गई है. इतना ही नहीं गर्मियों की शुरुआत में गहराने वाले पेयजल संकट से भी स्थानीय लोगों को काफी राहत मिली है.

Add Zee News as a Preferred Source

जानिए देहरादून समेत आसपास के इलाकों का हाल

मौसम विभाग का कहना है कि देहरादून और इसके आसपास के मैदानी इलाकों में आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है. आज देहरादून में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. हालांकि, दिन के समय थोड़ी उमस परेशान कर सकती है, लेकिन दोपहर के बाद या शाम के वक्त गरज-चमक वाले बादल छाएंगे और बहुत हल्की बूंदाबांदी हो सकती है. मसूरी और चकराता जैसे नजदीकी हिल स्टेशनों पर भी ठंडी हवाएं चलेंगी, जिससे पर्यटकों को खुशनुमा माहौल मिलेगा.

उत्तराखंड नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Uttarakhand News और पाएं हर पल की जानकारी। उत्तराखंड की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.