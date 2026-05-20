Uttarakhand Heatwave Alert: देहरादून-हरिद्वार में हीटवेव, तो पहाड़ों में आंधी-बारिश के आसार; यहां पढ़िए ताजा अपडेट

Uttarakhand Weather Today: उत्तराखंड में इन दिनों आसमान से आग बरस रही है. जिससे लोगों का हाल बेहाल हो गया है. हाल ऐसा है कि दोपहर के समय सड़कों और बाजारों में सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है. इस बीच मौसम विभाग ने आज भी राज्य में भीषण गर्मी और लू (Heatwave) का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, अगले दो से तीन दिनों में राज्य के अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की और बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिससे मैदानी क्षेत्रों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस या उसके पार जाने की पूरी आशंका है.

इस प्रचंड गर्मी को देखते हुए राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने सभी जिलाधिकारियों को बेहद सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं.

मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी

वहीं, राज्य के पर्वतीय जिलों में रहने वाले लोगों और चारधाम यात्रा पर आ रहे तीर्थयात्रियों के लिए राहत और आंधी-तूफान का मिलाजुला पूर्वानुमान जताया गया है. मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ी इलाकों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (पश्चिमी विक्षोभ) के सक्रिय होने की वजह से उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथोरागढ़ जैसे ऊंचाई वाले जनपदों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. इस दौरान पहाड़ों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने और आकाशीय बिजली चमकने की उम्मीद है.

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देहरादून और हरिद्वार का मौसम

मौसम विभाग की मानें तो देहरादून में आज आसमान मुख्यतः साफ रहेगा, लेकिन दोपहर के समय भीषण लू (हीट वेव) चलने की पूरी आशंका है. यहां अधिकतम तापमान 39 डिग्री से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. शाम को आंशिक रूप से बादल छाने की संभावना है, जिससे थोड़ी राहत मिल सकती है. वहीं, इस समय हरिद्वार और ऋषिकेश में गर्मी अपने चरम पर है. पिछले 24 घंटों में रुड़की (हरिद्वार) में राज्य का सबसे अधिक तापमान 40.0°C रिकॉर्ड किया गया है. 20 और 21 मई को हरिद्वार और इसके आसपास के मैदानी इलाकों में ऊष्ण लहर (लू) का प्रकोप सबसे ज्यादा रहेगा.

मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक, देहरादून और हरिद्वार के साथ उत्तरकाशी के सीमावर्ती इलाकों में गर्म हवा चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है. अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा.

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