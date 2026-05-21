Uttarakhand Heatwave Alert: उत्तराखंड में अगले कुछ घंटे भारी! देहरादून-हरिद्वार समेत 5 जिलों में आग उगल रहा सूरज, जानिए कब मिलेगी राहत?

Uttarakhand Weather Today: उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला-बदला सा है. भीषण गर्मी और हीटवेव को लेकर मौसम विभाग ने नया अपडेट जारी कर दिया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के देहरादून केंद्र ने आने वाले 48 घंटों के लिए राज्य के मैदानी और तराई वाले हिस्सों में 'हीट वेव' यानी जानलेवा लू का ऑरेंज/येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने देहरादून, धर्मनगरी हरिद्वार, पौड़ी, उधम सिंह नगर और नैनीताल जैसे जिलों के लिए भीषण गर्मी और लू की चेतावनी जारी की है.

आज कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?

मौसम विभाग का कहना है कि इन जिलों में सूरज आग उगल रहा है और तापमान सामान्य से बहुत अधिक रिकॉर्ड किया जा रहा है. चिलचिलाती धूप और दोपहर में चलने वाली गर्म थपेड़ों जैसी हवाओं ने लोगों का घरों से निकलना दूभर कर दिया है. इस भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने आपदा प्रबंधन तंत्र (DEOC) को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के सख्त निर्देश दिए हैं. इतना ही नहीं अगले 48 घंटों तक मौसम विभाग ने उत्तराखंड वालों को इस तपती और झुलसाने वाली गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं.

जानिए तापमान का हाल

अब अगर तापमान की बात करें तो उत्तराखंड के कई इलाकों में अधिकतम तापमान 40 से 41 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा रहा है. साथ ही आसमान से बरसती आग के बीच चलने वाली गर्म हवाओं (हीटवेव) ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है. मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉ. सीएस तोमर का कहना है कि पिछले 24 से 48 घंटों में मैदानी और तराई क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर 41 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है.

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फिर कब बदलेगा मौसम?

राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में भी पारा सामान्य से ऊपर चढ़कर 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका है. निदेशक सीएस तोमर की मानें तो अगले एक से दो दिनों के भीतर मैदानी इलाकों के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी की जा सकती है, जिससे गर्मी का यह टॉर्चर अभी और ज्यादा परेशान करेगा. 48 घंटे के इस ‘हीटवेव टॉर्चर’ के बाद यानी 22 और 23 मई को राज्य के पांच प्रमुख पहाड़ी जिलों उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में मौसम करवट बदलेगा. इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की पूरी संभावना दिख रही है.

इन जिलों के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है. कुछ जगहों पर बारिश के साथ तेज गर्जना, आकाशीय बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवाएं चलने की आशंका है.

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