मैदान तपे, पहाड़ खिले! देहरादून-हरिद्वार में सूरज उगलेगा आग, 6 जिलों में 'लू' का अलर्ट; वादियों में बरसेंगी बूंदें!

Uttarakhand Today Weather: उत्तराखंड में इन दिनों मौसम के अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं. एक तरफ जहां पहाड़ों में हल्की बारिश और तेज हवाओं से मौसम का मिजाज बदला हुआ है तो, वहीं मैदानी इलाकों में सूरज की तपिश लोगों को बेहाल कर रही है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग देहरादून केंद्र द्वारा जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार, आज यानी 24 मई रविवार को राज्य के कई हिस्सों में मौसम का मिलाजुला असर देखने को मिलेगा. आईएमडी ने उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जैसे पहाड़ी जिलों में आंधी-बारिश और बिजली चमकने का अलर्ट जारी किया है. जानिए मौसम विभाग का पूरा पूर्वानुमान.

पहाड़ी इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश!

मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जैसे ऊंचाई वाले पहाड़ी जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. इन इलाकों में बादलों की आवाजाही लगी रहेगी. इसके साथ ठंडी हवाएं चलने से स्थानीय लोगों और चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी. आकाशीय बिजली चमकने को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी दी है.

उत्तराखंड का मौसम

उत्तराखंड के मैदानी और तराई वाले इलाकों को फिलहाल गर्मी से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं. मौसम विभाग के मुताबिक, राज्य के बाकी बचे सभी जिलों में रविवार को मौसम पूरी तरह से शुष्क और साफ रहेगा. आसमान साफ रहने की वजह से गर्मी पड़ेगी, जिससे दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है. पिछले 24 घंटों की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से काफी ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि पहाड़ों में भी यह सामान्य से अधिक बना हुआ है. रुड़की में पारा 40 डिग्री पार हो चुका है.

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देहरादून और मसूरी का मौसम

राजधानी देहरादून और आसपास के इलाकों जैसे मालदेवता और हाथीबड़कला में रविवार को आसमान साफ रहेगा. लेकिन, आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं. का अनुमान भी आईएमडी ने जताया है. शाम के समय देहरादून और मसूरी में कुछ जगहों पर बादल बन सकते हैं और झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं. देहरादून में रविवार को अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है.

जानिए तापमान का हाल

राज्य में सबसे ज्यादा तापमान हरिद्वार जिले के रुड़की में दर्ज किया गया, जहां पारा 40.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. वहीं, सबसे कम न्यूनतम तापमान टिहरी गढ़वाल के न्यू टिहरी में 13.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 24 घंटों में तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. इसके बाद पारा तेजी से चढ़ेगा. आने वाले दिनों में हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत जिलों में कहीं-कहीं हीट वेव की स्थिति बन सकती है.

उत्तराखंड में लगातार बढ़ती गर्मी और लू के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है. स्वास्थ्य महानिदेशक सुनीता टम्टा ने राज्य की प्रत्येक चिकित्सा इकाई में विशेष हीट स्ट्रोक रूम स्थापित करने के निर्देश दिए हैं. इसका उद्देश्य लू से प्रभावित मरीजों को तुरंत बेहतर इलाज उपलब्ध कराना है.

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