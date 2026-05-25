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Uttarakhand Rain Alert: चारधाम और पहाड़ी जिलों में कैसा रहेगा हाल? आंधी और ओलावृष्टि की चेतावनी; पढ़िए मौसम का ताजा अपडेट

Uttarakhand ka Mausam: उत्तराखंड में तेज आंधी-बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के देहरादून केंद्र ने देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में यह अलर्ट जारी किया है. पहाड़ों में हो रही इस हलचल के बीच मैदानी जिलों में सूरज के तेवर तल्ख रहने वाले हैं, जहां अगले 48 घंटों में भीषण लू चलने की संभावना है. ऐसे में जानिए उत्तराखंड में अगले कुछ दिन मौसम कैसा रहेगा?

Written By  Pooja Singh|Last Updated: May 25, 2026, 09:17 AM IST
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Uttarakhand Weather Today: उत्तराखंड में मौसम के दो अलग-अलग रंग देखने को मिल रहा है. जहां एक तरफ पहाड़ी इलाकों और चारधाम रूट पर रहने वालों झुलसती गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में सूरज के तेवर तल्ख है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के देहरादून केंद्र की मानें तो, आज यानी सोमवार, 25 मई को राज्य के पर्वतीय और मैदानी इलाकों में मौसम पूरी तरह बदला हुआ है.

उत्तराखंड में कैसा रहेगा मौसम?
मौसम विभाग का कहना है कि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जैसे ऊंचाई वाले जनपदों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की पूरी उम्मीद दिख रही है. वहीं, 4000 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी हो सकती है. पहाड़ों में अचानक बदलते इस मौसम की वजह से तापमान में गिरावट आएगी. हालांकि, लोगों को तेज आंधी और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका को ध्यान रखते हुए स्थानीय लोगों और चारधाम यात्रियों को सावधान रहने की सलाह दी गई है. 

मौसम विभाग की भविष्यवाणी
29 मई से प्री मानसून की फुहारें भीषण गर्मी से कुछ हद तक रहा दे सकती हैं. मौसम विभाग का कहना है कि 29 मई से उत्तर पश्चिम भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ आने की उम्मीद है. इसकी वजह से पर्वतीय जिलों में 29 से 31 में तक बारिश, आंधी, गरज के साथ बौछारें पड़ने के आसार है. 30 और 31 मई को मैदानी क्षेत्रों में बदल छाने के साथ-साथ कहीं कहीं गरज के साथ बौछारें पड़ने सकती हैं जिससे तापमान में भी कमी आएगी.

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जानिए तापमान का हाल
उधर, मैदानी जिलों में रहने वालों को अभी भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप का सामना करना पड़ेगा. आईएमडी के मुताबिक, देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे मैदानी इलाकों में आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा, जिससे सीधे धूप धरती पर आएगी और तापमान में तेजी से इजाफा हो सकता है. पिछले 24 घंटों की बात करें तो मैदान से लेकर पहाड़ तक अधिकतम तापमान सामान्य से काफी ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है.

कितना है खटीमा और न्यू टिहरी का पारा?
उत्तराखंड में सबसे ज्यादा तापमान उधम सिंह नगर के खटीमा में रहा, जहां पारा 40.0 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है. वहीं, सबसे कम न्यूनतम तापमान टिहरी गढ़वाल के न्यू टिहरी में 14.4 डिग्री सेल्सियस रहा. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले 4 से 5 दिनों के दौरान उत्तराखंड के औसतन अधिकतम तापमान में कोई बहुत बड़ा या राहत देने वाला बदलाव की उम्मीद नहीं दिख रही है, बल्कि मंगलवार यानी 26 मई से मैदानी इलाकों में भीषण 'लू' चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है.

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