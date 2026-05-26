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Uttarakhand Rain Alert: उत्तराखंड में गर्मी का तांडव! 27 मई तक हीटवेव जैसे हालात; जानिए कहां होगी झमाझम बारिश?

Uttarakhand ka Mausam: उत्तराखंड में भयंकर गर्मी और हीटवेव जैसे हालात दिख रहे हैं. 27 मई तक राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने अलर्ट जारी किया है. ऐसे में जानिए अगले कुछ पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है?

Written By  Pooja Singh|Last Updated: May 26, 2026, 08:42 AM IST
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Uttarakhand Weather Today: इन दिनों उत्तराखंड में भीषण गर्मी अपना कहर बरपा रही है. तेज धूप और तेज गर्म हवाओं ने मैदानी इलाकों में हालत खराब कर दी है. राज्य के कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है. जबकि, न्यूनतम तापमान में भी इजाफा हो रहा है. दिन हो या रात भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं. फिलहाल मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है. जबकि, पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बिजली चमकने की संभावना बनी हुई है.

उत्तराखंड में कैसा रहेगा मौसम?
27 मई तक राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने हीटवेव जैसी स्थिति बने रहने की आशंका को देखते हुए सभी जिलों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं. जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र और नियंत्रण कक्ष को 24 घंटे सक्रिय रखने को कहा गया है. मौसम विभाग का कहना है कि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है. इन जिलों में बिजली चमकने की भी उम्मीद है. 

पहाड़ी क्षेत्रों में यह प्री-मानसून गतिविधि लोगों को थोड़ी राहत दे सकती है. मौसम विभाग ने 31 मई तक ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश होने की उम्मीद जताई है. मौसम विभाग का कहना है कि देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे क्षेत्रों में गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर सकती हैं. तेज धूप और बढ़ते तापमान के चलते दोपहर के समय बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है.

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लोगों से आपदा प्रबंधन सचिव की अपील
आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने लोगों से अपील की है कि अनावश्यक रूप से धूप में बाहर निकलने से बचें. पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं, हल्के कपड़े पहनें और बच्चों व बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें. हीटवेव जैसी स्थिति में लापरवाही स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकती है. गर्मी और लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं. अस्पतालों में पर्याप्त दवाइयों, ORS और डिहाइड्रेशन से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए विशेष व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है. जिला प्रशासन को भी स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय बनाए रखने के निर्देश मिले हैं.

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