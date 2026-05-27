Uttarakhand Rain Alert: उत्तराखंड में मौसम का दोहरा रंग, पहाड़ों में बारिश-बर्फबारी, तो मैदानों में गर्मी का सितम; पढ़ें अपडेट

Uttarakhand Weather Today: उत्तराखंड में मौसम इन दिनों मौसम पल-पल अपना रंग बदल रहा है. यहां भीषण गर्मी लोगों को बेहाल कर रही है. हालात ऐसे हैं कि मैदानी इलाकों में तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. उधर, पहाड़ों में भी पर्वतीय क्षेत्रों में भी तापमान सामान्य से ज्यादा है. हालांकि, ऊंचाई वाले इलाकों में कहीं-कहीं हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन इसका कोई असर तापमान पर नहीं दिख रहा है.

कैसा रहने वाला है मौसम का मिजाज?

मौसम विभाग का कहना है कि अगले एक से दो दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम है, लेकिन आने वाले तीन से पांच दिनों में तापमान में धीरे-धीरे करीब पांच डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज हो सकती है. फिलहाल मैदानी जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा, जिससे गर्मी का असर और बढ़ सकता है. खासकर दोपहर में लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

ऊंचाई वाले इलाकों में कैसा रहेगा मौसम?

उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम बदला-बदाल सा है. राज्य के कई स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हुई है, जबकि आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं हल्की बारिश और गर्जन के साथ बारिश हो सकती है. हालांकि अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है, जिससे मैदानी इलाकों में गर्मी का असर बरकरार रहेगा.

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मौसम में बदलाव के संकेत

मौसम विभाग का कहना है कि गुरुवार से उत्तराखंड के मौसम में थोड़ा बदलाव हो सकता है. उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, टिहरी, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के कुछ इलाकों में गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है. वहीं 4000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की हो सकती है. इसके अलावा उत्तराखंड के अन्य जिलों में भी कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की उम्मीद है. मौसम विभाग का मानना है कि इस बदलाव के बाद तापमान में धीरे-धीरे गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है.

मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय तेज धूप से बचने, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और जरूरी होने पर ही बाहर निकलने की सलाह दी है. जबकि, पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रा करने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को मौसम अपडेट पर नजर रखने को कहा गया है.

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