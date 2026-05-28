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Uttarakhand Rain Alert: उत्तराखंड में गर्मी छूमंतर, देहरादून-टिहरी समेत 5 जिलों में भारी बारिश-ओलावृष्टि; IMD का बड़ा अलर्ट

Uttarakhand ka Mausam: उत्तराखंड में मौसम ने करवट ले ली है. अगले चार दिनों के लिए मौसम विभाग ने बारिश, ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है. ऐसे में जानिए आपके शहर में मौसम कैसा रहने वाला है? 

Written By  Pooja Singh|Last Updated: May 28, 2026, 09:00 AM IST
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Uttarakhand Weather
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Uttarakhand Weather Today: उत्तराखंड में भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलने वाली है. राज्य में अगले चार तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान जारी किया गया है. इस दौरान कई जिलों में बारिश, ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली और तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी हुआ है. मौसम के खराब मिजाज को देखते हुए राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र और आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है.

कई जिलों में तेज हवाओं संग बारिश
मौसम विभाग का कहना है कि आज से उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. इन इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने, ओलावृष्टि होने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की उम्मीद है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तराखंड में प्री-मानसून गतिविधियां सक्रिय होने लगी हैं, जिसकी वजह से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है. इससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी.

29 मई के लिए ऑरेंज अलर्ट
मौसम विभाग ने  29 मई के लिए उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग का कहना है कि इन इलाकों में गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने, ओलावृष्टि होने और 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इसके अलावा उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, चमोली और रुद्रप्रयाग के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है.

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अगले कुछ दिन कैसा रहेगा मौसम?
मौसम विभाग ने 30 और 31 मई के लिए भी उत्तराखंड के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है. मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है. हालांकि, जून की शुरुआत में मौसम सामान्य होने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग के अलर्ट को ध्यान में रखते हुए राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने सभी जिलाधिकारियों को सतर्क रहने और आवश्यक एहतियाती व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

लोगों के लिए एडवाइजरी जारी
संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रहने और किसी भी आपदा की स्थिति में तुरंत कार्रवाई के लिए जरूरी संसाधन तैयार रखने की सलाह दी गई है. साथ ही लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है. मौसम विभाग ने कहा है कि आकाशीय बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने के दौरान लोग खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें. किसानों और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है.

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