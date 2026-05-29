Uttarakhand Rain Alert: उत्तराखंड में मौसम ने मारी गुलाटी, आज आंधी-तूफान संग भारी बारिश और ओले गिरने की चेतावनी

Uttarakhand Weather Today: उत्तराखंड में मौसम ने गुलाटी मार दी है. मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने शुक्रवार को राज्य के कई जिलों में तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी कर दी है. मौसम विभाग का कहना है कि 3800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना दिख रही है. गुरुवार देर रात और शुक्रवार की सुबह कई इलाकों में बारिश हुई, जिससे भयंकर गर्मी छूमंतर हो गई और मौसम सुहावना बना हुआ है.

उत्तराखंड में कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 24 घंटे के लिए बारिश और ओलावृष्टि के साथ तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र ने 29 मई को उत्तरकाशी, रुद्राक्ष, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, देहरादून और टिहरी में तेज हवाओं के साथ बारिश, ओलावृष्टि हो सकती है. मौसम विभाग का कहना है कि 29 मई को उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग चमोली बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में कहीं-कहीं बिजली चमकने तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि और हल्की बारिश हो सकती है.

अगले कुछ दिन कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग का कहना है कि उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली में कहीं-कहीं भारी वर्षा की संभावना है. 30 मई और 31 मई के लिए उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र ने भी तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि और बिजली चमकने का येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है. हालांकि, जून की शुरुआत में मौसम सामान्य होने की संभावना जताई गई है.

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लोगों के लिए एडवाइजरी जारी

मौसम विभाग के अलर्ट को ध्यान में रखते हुए राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने सभी जिलाधिकारियों को सतर्क रहने और आवश्यक एहतियाती व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रहने और किसी भी आपदा की स्थिति में तुरंत कार्रवाई के लिए जरूरी संसाधन तैयार रखने की सलाह दी गई है. साथ ही लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है.

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