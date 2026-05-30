Uttarakhand Rain Alert: उत्तराखंड में मौसम का यू-टर्न... आज भी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी, IMD का बड़ा अलर्ट

Uttarakhand Weather Today: उत्तराखंड में मौसम ने पलटी मार दी है. 24 घंटे में दूसरी बार बारिश होने से लोगों को बड़ी राहत मिली है. जहां एक ओर पर्वतीय इलाकों में बारिश होने से जंगलों में आग बुझ गई है, वहीं दूसरी तरफ मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी और उमस से जूझ रहे लोगों को राहत मिली है. खराब मौसम के बीच रुद्रप्रयाग जिले के चंद्रशिला क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से दो पर्यटकों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए.

उत्तराखंड में कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विज्ञान केंद्र (IMD) देहरादून के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, राज्य के कई हिस्सों में आज मौसम खराब रहने की उम्मीद है. पहाड़ी और मैदानी जिलों के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती है. साथ ही राज्य के ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों यानी 3800 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी होने की पूरी संभावना है. मौसम विभाग ने राज्य के लिए आम लोगों और चारधाम यात्रियों को बेहद सतर्क रहने की सलाह दी है.

लोगों को गर्मी से बड़ी राहत

मौसम विभाग ने आज राज्य के कई जनपदों में कहीं-कहीं अचानक आकाशीय बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है, जिसकी वजह से सामान्य जनजीवन पर असर पड़ सकता है. मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड के मैदानी इलाकों जैसे हरिद्वार और उधमसिंह नगर में अधिकतम तापमान सामान्य या उससे थोड़ा ज्यादा दर्ज किया गया, जबकि पर्वतीय इलाकों में यह सामान्य से काफी कम रहा.

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अभी उत्तराखंड में एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव है, जिसके प्रभाव से अगले 1 से 2 दिनों के भीतर अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट आने की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी. इसके बाद मौसम बदलेगा और अगले 3 से 4 दिनों में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हो सकता है.

31 मई से 4 जून तक कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विज्ञान केंद्र (आईएमडी) देहरादून के मुताबिक, आने वाले दिनों में भी मौसम के अलग-अलग रंग देखने को मिलेंगे. 31 मई में राज्य के पर्वतीय जनपदों के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, जबकि मैदानी जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की बारिश हो सकती है. पहाड़ी इलाकों में 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी. 1 जून को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपदों के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा या गरज के साथ बारिश हो सकती है. राज्य के बाकी बचे जिलों में मौसम सामान्यतः साफ या आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ बहुत हल्की बारिश होने की संभावना है.

मौसम विभाग का कहना है कि 2 जून को उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा की संभावना बनी रहेगी. मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ होगा. 3 और 4 जून को राज्य के पर्वतीय जनपदों में कहीं-कहीं बहुत हल्की वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, जबकि राज्य के सभी मैदानी जनपदों में मौसम पूरी तरह से शुष्क और साफ होगा, जिससे तापमान में फिर इजाफा होगा.

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