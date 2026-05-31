Uttarakhand Rain Alert: देवभूमि में अगले 24 घंटे भारी! 50 KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, ओले गिरने की चेतावनी; जानें अपने जिले का हाल

Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल चुका है, जिससे कहीं लोगों को तपती और झुलसाती गर्मी से बड़ी राहत मिली है, तो कहीं यही बारिश आफत बनकर बरस रहा है. मौसम केंद्र देहरादून ने आज, 31 मई के लिए प्रदेश भर में मौसम का बड़ा पूर्वानुमान जारी करते हुए तेज आंधी-तूफान, ओलावृष्टि और मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई है, इसके साथ ही ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है.

पांच जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक, आज राज्य के 5 पहाड़ी जिलों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होने की आशंका जताई है, जिसे लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है.

40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं

इसके अलावा, राज्य के पहाड़ी इलाकों में गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. मैदानी जिलों के लिए भी मौसम का येलो अलर्ट जारी किया गया है.

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केदारनाथ में बर्फबारी

वहीं, केदारनाथ धाम सहित प्रदेश के अधिकांश ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी हुई है. ऊंची चोटियों पर हुई बर्फबारी से आसपास के क्षेत्र में हल्की ठंड महसूस की जा रही है. मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक राज्यभर में सतर्क रहने की सलाह दी है.

बारिश से तापमान में गिरावट

शनिवार को भी सुबह से तेज धूप खिली रही लेकिन दोपहर के बाद अचानक मौसम बदल गया और बादल छा गए. कुछ देर बाद ही गर्जन के साथ तेज बौछारें पड़ने लगी. लगातार डेढ़ घंटे तक हुई बारिश से तापमान में भी गिरावट आई.

जानिए तापमान का हाल

बारिश के बाद नई टिहरी का अधिकतम तापमान 25, देहरादून का अधिकतम तापमान 33.8 और न्यूनतम तापमान 17.0 डिग्री सेल्सियस, पंतनगर का अधिकतम तापमान 35.4 और न्यूनतम तापमान 23.9 डिग्री सेल्सियस रहा. मुक्तेश्वर का अधिकतम तापमान 20.2 और न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस.

31 मई से 4 जून तक कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विज्ञान केंद्र (आईएमडी) देहरादून के मुताबिक, आने वाले दिनों में भी मौसम के अलग-अलग रंग देखने को मिलेंगे. 31 मई में राज्य के पर्वतीय जनपदों के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, जबकि मैदानी जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की बारिश हो सकती है. पहाड़ी इलाकों में 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी. 1 जून को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपदों के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा या गरज के साथ बारिश हो सकती है. राज्य के बाकी बचे जिलों में मौसम सामान्यतः साफ या आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ बहुत हल्की बारिश होने की संभावना है.

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