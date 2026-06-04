Uttarakhand Rain Alert: उत्तराखंड में गिरेंगे ओले, देहरादून समेत 5 जिलों में भारी बारिश की बड़ी चेतावनी, तुरंत पढ़ें वेदर अपडेट

Uttarakhand Weather Today: उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से मौसम बदला-बदला सा है. राज्य में कभी तीखी धूप तो कभी अचानक झमाझम बारिश शुरू हो जा रही है. इस बीच मौसम विभाग ने आंधी-बारिश को लेकर नया अपडेट जारी कर दिया है. मौसम विभाग ने आज देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी समेत कई जिलों के लिए भारी बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. जबकि, पहाड़ों में 4200 मीटर से ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है.

आज कैसा रहेगा उत्तराखंड का मौसम?

देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के मुताबिक, आज यानी 4 जून 2026 के लिए उत्तराखंड के कई हिस्सों में मौसम बेहद खराब रहने वाला है. अभी राज्य में पश्चिमी विक्षोभ पूरी तरह से सक्रिय है. जिसकी वजह से मानसून के आने से पहले ही यहां उम्मीद से कहीं ज्यादा बारिश हो रही है. मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, इस साल प्री-मानसून सीजन में सामान्य से करीब 27 फीसदी ज्यादा बारिश हो चुकी है. हालांकि, केरल में अभी मानसून ने पूरी तरह दस्तक नहीं दी है, इसलिए उत्तराखंड में मुख्य मानसून का आगाज 20 जून के आसपास हो सकता है, लेकिन उससे पहले 4, 5 और 6 जून को राज्य के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में भारी बारिश और आंधी-तूफान का दौर जारी रहेगा.

पर्वतीय इलाकों में हो सकती है बर्फबारी

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, आज उत्तराखंड के पांच प्रमुख जनपदों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, देहरादून और टिहरी में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ तेज ओलावृष्टि और भारी बारिश हो सकती है. इन जिलों के लिए खास अलर्ट जारी करते हुए लोगों और तीर्थयात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. राज्य के ऊंचे पर्वतीय इलाकों, खासकर 4200 से 4400 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है. वहीं, मैदानी इलाकों के लिए भी मौसम विभाग का 'वाच' जारी है.

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गिर सकता है तापमान

मौसम विभाग का कहना है कि आज मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में आकाशीय बिजली चमकने के साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती हैं. इस दौरान कुछ इलाकों में बारिश के बेहद तीव्र और डराने वाले दौर भी दिखाई दे सकते हैं, जिससे तापमान में भारी गिरावट आएगी. देहरादून के मौसम की बात करें तो राजधानी और आसपास के पर्यटन स्थलों जैसे मसूरी और चक्राता में आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाएंगे.

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