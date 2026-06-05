Uttarakhand Rain Alert: देहरादून और नैनीताल सहित कई जिलों में भारी बारिश-बर्फबारी की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया 'ऑरेंज अलर्ट'

Uttarakhand Aaj Ka Mausam: उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर पूरी तरह बदल गया है और भीषण गर्मी के बीच लोगों को तपिश से बड़ी राहत मिली है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के देहरादून केंद्र ने 05 जून के लिए राज्य के कई हिस्सों में तेज आंधी, आकाशीय बिजली चमकने और ओलावृष्टि का ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया है. पर्वतीय जिलों में मौसम विभाग ने ओलावृष्टि की आशंका जताई है.

देहरादून-मसूरी में मौसम

राजधानी देहरादून और आसपास के इलाकों जैसे कि विकासनगर, ऋषिकेश और मसूरी में आज मौसम का मिजाज एकदम कूल रहने वाला है. देहरादून में अधिकतम तापमान 35°C और न्यूनतम तापमान 22°C के आसपास बने रहने की संभावना है. आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. शाम को आकाशीय बिजली कड़कने के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. मसूरी और हैटीबरकला में गुरुवार भी अच्छी बारिश दर्ज की गई थी, जिससे पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं.

चोटियों पर हल्की बर्फबारी

पर्वतीय जिलों की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और अल्मोड़ा में मौसम विभाग ने ओलावृष्टि की आशंका जताई है. मौसम विज्ञान केंद्र ने आज देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत में कहीं-कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि और हवाओं के साथ तेज बौछारें पड़ने का पूर्वानुमान जारी किया है. इतना ही नहीं, चारधाम यात्रा पर आ रहे तीर्थयात्रियों के लिए भी विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है, क्योंकि 4200 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले चोटियों पर हल्की बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है.मौसम विभाग के अनुसार 6 जून को भी पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम का येलो अलर्ट रहेगा. शासन और प्रशासन को भी अलर्ट पर रहने की सलाह दी गई है ताकि पर्वतीय मार्गों पर भूस्खलन जैसी स्थिति से निपटा जा सके.. सैलानियों को सलाह दी गई है कि वे पहाड़ी रास्तों पर यात्रा करते समय मौसम की लाइव अपडेट जरूर चेक करते रहें.

Add Zee News as a Preferred Source

कुछ जगहों पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट

देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत में कहीं-कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकेगी और तेज हवाएं चल सकती है. इसके अलावा बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. जबकि अन्य पहाड़ी जिलों में कहीं-कहीं तेज गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और बारिश के तीव्र से अति तीव्र दौर होने का येलो अलर्ट है. बात करें हरिद्वार और उधम सिंह नगर की तो यहां पर कहीं-कहीं गर्जना के साथ बिजली चमकने और झोंकेदार हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है.

कल कैसा था मौसम?

गुरुवार को देहरादून में सुबह से मौसम साफ रहा और तेज धूप निकलने की वजह से उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान किया तो वहीं शाम को अचानक से बादल छाए और तेज हवाएं चलने लगी. और फिर उसके बाद तेज बारिश शुरू हो गई. पहाड़ों का मौसम और ठंडा हो गया. पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य दर्ज किया गया है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में यह सामान्य से काफी नीचे चला गया है, जिससे पहाड़ों में सुबह-शाम अच्छी-खासी ठंडक महसूस की जा रही है.

Petrol-Diesel Price Today: उत्तराखंड में पेट्रोल-डीजल हुआ महंगा या सस्ता? घर से निकलने से पहले देखें शहरवार नई कीमतें

उत्तराखंड नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Uttarakhand News और पाएं हर पल की जानकारी। उत्तराखंड की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.