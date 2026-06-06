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Uttarakhand Rain Alert: उत्तराखंड के मौसम में बड़ा बदलाव, देहरादून-चमोली समेत इन जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, पढ़ें अपडेट

Uttarakhand ka Mausam: उत्तराखंड के मौसम में एक बार फिर बड़ा उलटफेर होने वाला है. मौसम विभाग (IMD) ने आज राज्य के पहाड़ी इलाकों में तेज आंधी और गरज-चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि मैदानी इलाकों में भी हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई है. आइए जानते हैं आपके जिले में अगले 5 दिनों तक मौसम कैसा रहेगा?

Written ByPooja Singh
Published: Jun 06, 2026, 08:37 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 08:37 AM IST
Uttarakhand Rain Alert: उत्तराखंड के मौसम में बड़ा बदलाव, देहरादून-चमोली समेत इन जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, पढ़ें अपडेट
Image Credit: Uttarakhand Rain

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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