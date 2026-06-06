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Uttarakhand Weather Today: उत्तराखंड में इन दिनों मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है. आज भी राज्य के पहाड़ी इलाकों में तेज आंधी और गरज-चमक संग बारिश होगी. जबकि, मैदानी इलाकों में भी हल्की बूंदाबांदी होने की पूरी संभावना दिख रही है. भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र (IMD) की मानें तो, आज, 6 जून को उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है.
पहाड़ी इलाकों में 'येलो अलर्ट' जारी
वहीं, राज्य के मैदानी जिलों में भी कुछ जगहों पर बहुत हल्की बारिश और गरज-चमक के साथ मौसम बदल सकता है. मौसम विभाग ने खास तौर से पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है. मौसम विभाग के मुताबिक, यहां कहीं-कहीं गरज-चमक और बिजली गिरने के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने की आशंका है.
देहरादून में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?
अब अगर देहरादून के मौसम की बात करें तो राजधानी में आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. शहर के कुछ इलाकों में बहुत हल्की बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद है. यहां अधिकतम तापमान 34°C और न्यूनतम तापमान 22°C के आसपास रहने का अनुमान है. मौसम विभाग का कहना है कि देहरादून में 7 जून से लेकर 11 जून के बीच मौसम धीरे-धीरे करवट बदलेगा.
धीरे-धीरे बढ़ेगा तापमान
मौसम विभाग का कहना है कि 7 जून से लेकर 9 जून तक शहर में धूप खिलेगी, जिससे गर्मी थोड़ी बढ़ जाएगी. इस दौरान न्यूनतम तापमान 23°C से 25°C तक जाएगा और अधिकतम तापमान 37°C से बढ़कर 39°C तक पहुंच सकता है. हालांकि, दोपहर या शाम के समय हल्के बादल जरूर दिख सकते हैं. इसके बाद 10 जून को भी दिनभर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे.
जानें अगले कुछ दिन कैसा रहेगा मौसम
मौसम विभाग का कहना है कि 7 जून को उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जैसे पहाड़ी जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की बारिश हो सकती है. जबकि, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर जिलों में मौसम पूरी तरह साफ और शुष्क रहेगा. 8 और 9 जून को भी उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों को छोड़कर राज्य के बाकी सभी हिस्सों में चटक धूप खिलेगी और मौसम साफ रहने का अनुमान है. जबकि 10 और 11 जून को भी पहाड़ों में हल्की बूंदाबांदी के आसार बने रहेंगे, लेकिन मैदानी इलाकों में गर्मी का दौर जारी रहेगा.
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