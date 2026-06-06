जानें अगले कुछ दिन कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग का कहना है कि 7 जून को उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जैसे पहाड़ी जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की बारिश हो सकती है. जबकि, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर जिलों में मौसम पूरी तरह साफ और शुष्क रहेगा. 8 और 9 जून को भी उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों को छोड़कर राज्य के बाकी सभी हिस्सों में चटक धूप खिलेगी और मौसम साफ रहने का अनुमान है. जबकि 10 और 11 जून को भी पहाड़ों में हल्की बूंदाबांदी के आसार बने रहेंगे, लेकिन मैदानी इलाकों में गर्मी का दौर जारी रहेगा.