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Uttarakhand Weather Today: उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से आंधी और बारिश का सिलसिला जारी था, लेकिन आज मौसम के मिजाज में बड़ा उलटफेर होता दिख रहा है. राज्य के अलग-अलग हिस्सों में मौसम के अलग-अलग रंग देखने को मिलने वाले हैं. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में आज कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है. जबकि, राज्य के मैदानी जिलों में मौसम पूरी तरह से शुष्क यानी साफ रहने की उम्मीद है.
अगले कुछ दिन कैसा रहेगा मौसम?
मौसम विभाग का कहना है कि 7 जून को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जैसे पहाड़ी जिलों में कहीं-कहीं बहुत हल्की बारिश हो सकती है. जबकि, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर जिलों में मौसम पूरी तरह साफ और शुष्क रहेगा. 8 और 9 जून को भी उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों को छोड़कर राज्य के बाकी सभी हिस्सों में चटक धूप खिलेगी और मौसम साफ रह सकता है. इसके अलावा 10 और 11 जून को भी पहाड़ों में हल्की बूंदाबांदी के आसार बने रहेंगे, लेकिन मैदानी इलाकों में गर्मी का दौर जारी रहेगा.
जानिए उत्तराखंड में तापमान का हाल
मौसम विज्ञान केंद्र (आईएमडी) देहरादून द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से काफी कम रहा, जबकि पहाड़ी इलाकों में भी यह सामान्य के मुकाबले बेहद कम दर्ज किया गया. लेकिन अब अगले दो से तीन दिनों में उत्तराखंड के मैदानी और पहाड़ी दोनों ही क्षेत्रों में अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हो सकता है. इसके बाद तापमान में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा.
आज कैसा रहने वाला है मौसम का मिजाज?
मौसम विज्ञान केंद्र (आईएमडी) देहरादून के मुताबिक, आज रविवार को अधिकांश इलाकों में आसमान मुख्य रूप से साफ रहने से लेकर आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है. आज मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान 37°C और न्यूनतम तापमान 22°C के आसपास रहने की संभावना है, जो कि जून के महीने के हिसाब से काफी सुहावना माना जा रहा है. पिछले 24 घंटों में केदारनाथ धाम और इसके आसपास के इलाकों (सहस्त्रधारा, मसूरी) में तेज हवाओं के साथ-साथ बिजली चमकने की घटनाएं दर्ज की गई.
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