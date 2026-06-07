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Uttarakhand Rain Alert: उत्तराखंड के मौसम में बड़ा उलटफेर, जानिए देहरादून से लेकर नैनीताल तक बारिश होगी या खिलेगी धूप?

Uttarakhand ka Mausam: उत्तराखंड के मौसम में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. यहां आज अलग-अलग हिस्सों में मौसम के अलग-अलग रंग देखने को मिल सकते हैं. मौसम विभाग ने कहीं धूप तो कहीं बूंदाबांदी की संभावना जताई है. आइए जानते हैं आपके जिले में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा.

Written ByPooja Singh
Published: Jun 07, 2026, 08:46 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 08:46 AM IST
Uttarakhand Rain Alert: उत्तराखंड के मौसम में बड़ा उलटफेर, जानिए देहरादून से लेकर नैनीताल तक बारिश होगी या खिलेगी धूप?
Image Credit: Uttarakhand Weather

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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