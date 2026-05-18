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Uttarakhand Rain Alert: उत्तराखंड में आंधी-बारिश पर ब्रेक, अब हरिद्वार समेत इन जिलों में गर्मी दिखाने लगी तेवर; जानिए अपने शहर का हाल

Uttarakhand ka Mausam: उत्तराखंड में आंधी और बारिश पर ब्रेक लग गया है. मौसम विभाग (IMD) का कहना है कि सोमवार को देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर और नैनीताल समेत ज्यादातर जिलों में मौसम शुष्क रहेगा. ऐसे में जानिए आपके शहर में अगले कुछ दिनों तक मौसम कैसा रहने वाला है?

Written By  Pooja Singh|Last Updated: May 18, 2026, 09:09 AM IST
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Uttarakhand Weather
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Uttarakhand Weather Today: उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला-बदला सा है. पिछले कुछ दिनों से देवभूमि के कई हिस्सों में हुई हल्की से मध्यम बारिश, बर्फबारी, ओलावृष्टि और तेज आंधी के बाद चिलचिलाती धूप और गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है. मौसम विज्ञान केंद्र (IMD) की देहरादून केंद्र के मुताबिक, 18 मई को पूरे राज्य में मौसम पूरी तरह से शुष्क यानी साफ रह सकता है. 

उत्तराखंड में मौसम कैसा रहेगा?
पिछले 24 घंटों में पहाड़ से लेकर मैदान तक कुदरत का अलग ही रंग देखने को मिल रहा है. जहां कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई और तेज हवाओं ने मौसम को थोड़ा ठंडा कर दिया था, लेकिन अब आने वाले दिनों में सूरज के तल्ख तेवर देखने को मिलेगा. मैदानी इलाकों में चिलचिलाती गर्मी का सामना करना पड़ सकता है. मौसम विभाग का कहना है कि अभी मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य बना हुआ है, जबकि पहाड़ी इलाकों में यह सामान्य से थोड़ा कम या कुछ जगहों पर सामान्य से ज्यादा है.

मौसम विभाग की चेतावनी
मौसम विभाग का कहना है कि पिछले 24 घंटों में राज्य के कई अलग-अलग हिस्सों में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई. आने वाले दिनों में गर्मी का प्रकोप बढ़ने वाला है, हालांकि अभी मौसम विभाग ने लू को लेकर कोई हाई टेम्परेचर वार्निंग या अलर्ट जारी नहीं किया है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी. सोमवार और मंगलवार को उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना रहेगा. इस दौरान तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि मैदानी क्षेत्रों में गर्म हवाओं का असर और तेज हो सकता है.

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मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक, बुधवार को पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम बदलने की संभावना है. कुछ इलाकों में आकाशीय बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है. हालांकि, मैदानी क्षेत्रों में गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम दिखाई दे रही है.

जानिए तापमान कैसा रहेगा?
अब अगर तापमान की बात करें तो अगले 4 से 5 दिनों के भीतर पूरे राज्य में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक धीरे-धीरे इजाफा हो सकता है. जखोली में सबसे ज्यादा 28.0 मिलीमीटर बारिश हुई. इसके अलावा उत्तरकाशी में 19.0 मिमी, पौड़ी में 5.5 मिमी, रुद्रप्रयाग में 4.0 मिमी, मुनस्यारी में 2.4 मिमी, धारचूला में 1.4 मिमी और चमोली में 0.6 मिमी बारिश मैनुअल स्टेशनों पर रहा. 

ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन की मानें तो श्रीनगर में 3.0 मिमी, नरेंद्र नगर और कर्णप्रयाग में 2.0-2.0 मिमी और बरकोट में 1.0 मिमी बारिश हुई. जखोली और उत्तरकाशी में बारिश के साथ ही भारी ओलावृष्टि और बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी.

Disclaimer: लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की जिम्मेदारी हमारी नहीं है. एआई के काल्पनिक चित्रण का जी यूपीयूके हूबहू समान होने का दावा या पुष्टि नहीं करता. 

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