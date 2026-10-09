/उत्तराखंड के 106 युवाओं को विदेश में मिली नौकरी, जर्मन और जापानी भाषा सिखाने के लिए 158 केंद्र

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उत्तराखंड के युवाओं को विदेश में नौकरी दिलाने के लिए जर्मन और जापानी भाषा की ट्रेनिंग दी जा रही है. राज्य सरकार के मुताबिक, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के तहत अब तक 106 युवा विदेश में नौकरी पा चुके हैं. इनमें 75 युवा जापान, एक जर्मनी और 30 सऊदी अरब में काम कर रहे हैं. ये युवा हेल्थ, हॉस्पिटैलिटी और दूसरे क्षेत्रों में रोजगार से जुड़े हैं.
प्रदेश में चल रहे 158 प्रशिक्षण केंद्र
विदेश में नौकरी की तैयारी कराने के लिए प्रदेश में जर्मन और जापानी भाषा के कुल 158 प्रशिक्षण केंद्र चल रहे हैं. इनमें देहरादून में जर्मन भाषा के 75 और जापानी भाषा के 45 केंद्र हैं. अल्मोड़ा में जर्मन भाषा के 22 और बागेश्वर में जापानी भाषा के 16 केंद्र संचालित किए जा रहे हैं. सरकार अब उत्तरकाशी और टिहरी में भी विदेशी भाषा सिखाने के केंद्र खोलने की तैयारी कर रही है.
देहरादून, अल्मोड़ा और बागेश्वर में चल रहे बैच
कौशल एवं सेवायोजन विभाग के विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के मुताबिक, फिलहाल देहरादून में जर्मन भाषा के चार और जापानी भाषा के दो बैच चल रहे हैं. अल्मोड़ा में जर्मन भाषा का एक बैच और बागेश्वर में जापानी भाषा का एक बैच संचालित हो रहा है. इन केंद्रों में युवाओं को विदेशी भाषा सिखाने के साथ विदेश में नौकरी के लिए तैयार किया जा रहा है.
मई 2023 में शुरू हुई थी योजना
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर मई 2023 में मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना को मंजूरी दी गई थी. इसके लिए कौशल एवं सेवायोजन विभाग के तहत विदेश रोजगार प्रकोष्ठ बनाया गया. योजना का मकसद युवाओं को दूसरे देशों की जरूरत के मुताबिक कौशल और भाषा का प्रशिक्षण देना है, ताकि वे विदेश में रोजगार के अवसर हासिल कर सकें.
तीन देशों में रोजगार की संभावनाएं तलाश रही सरकार
राज्य सरकार अब जापान और जर्मनी के अलावा दूसरे देशों में भी युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तलाश रही है. हाल ही में मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड आए जमैका में भारत के उच्चायुक्त मयंक जोशी, इथियोपिया में भारत के राजदूत देवेश उत्तम और जाम्बिया में भारत के उच्चायुक्त आलोक रंजन झा के साथ बैठक की थी. इसमें इन देशों में रोजगार की संभावनाओं और कुशल कामगारों की जरूरत पर चर्चा हुई.
देशों की जरूरत के हिसाब से मिलेगा प्रशिक्षण
मुख्यमंत्री के निर्देश पर अब जमैका, इथियोपिया और जाम्बिया में रोजगार की संभावनाओं के हिसाब से युवाओं को प्रशिक्षित करने की तैयारी है. इसके लिए अधिकारियों को कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं. सरकार की कोशिश है कि युवाओं को सिर्फ प्रशिक्षण देने तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उन्हें विदेश में नौकरी पाने के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएं.
विदेशी रोजगार के लिए बढ़ाए जा रहे केंद्र
राज्य सरकार के मुताबिक, योजना के तहत अब तक 106 युवाओं को विदेश में नौकरी मिली है. इसी योजना के तहत विदेशी भाषा प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई गई है. मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि युवाओं को वैश्विक मांग के हिसाब से कौशल और प्रशिक्षण देकर तैयार किया जाएगा. योजना के अगले चरण में नए देशों में रोजगार के अवसर तलाशने और युवाओं को वहां की जरूरतों के मुताबिक प्रशिक्षित करने पर जोर रहेगा.