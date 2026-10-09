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उत्तराखंड के 106 युवाओं को विदेश में मिली नौकरी, जर्मन और जापानी भाषा सिखाने के लिए 158 केंद्र

उत्तराखंड के युवाओं को विदेश में नौकरी दिलाने के लिए जर्मन और जापानी भाषा की ट्रेनिंग दी जा रही है. राज्य सरकार के मुताबिक, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के तहत अब तक 106 युवा विदेश में नौकरी पा चुके हैं.

Written ByGunateet Ojha
Published: Oct 09, 2026, 06:18 PM IST|Updated: Oct 09, 2026, 06:18 PM IST
उत्तराखंड के 106 युवाओं को विदेश में मिली नौकरी, जर्मन और जापानी भाषा सिखाने के लिए 158 केंद्र

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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