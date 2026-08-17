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रिकॉर्ड सरकारी नौकरियों के बाद युवाओं के लिए नया प्लान, धामी सरकार अब रोजगार के साथ उद्यमिता पर देगी जोर

Uttarakhand: साढ़े चार साल में 34 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी देने के बाद अब उत्तराखंड की धामी सरकार युवाओं को कौशल, स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ने की तैयारी में जुट गई है. स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से की गई सात घोषणाओं में चार सीधे तौर पर युवाओं से जुड़ी हैं.

Written ByGunateet Ojha
Published: Aug 17, 2026, 09:47 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 09:47 PM IST
रिकॉर्ड सरकारी नौकरियों के बाद युवाओं के लिए नया प्लान, धामी सरकार अब रोजगार के साथ उद्यमिता पर देगी जोर

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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