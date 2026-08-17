/रिकॉर्ड सरकारी नौकरियों के बाद युवाओं के लिए नया प्लान, धामी सरकार अब रोजगार के साथ उद्यमिता पर देगी जोर

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Uttarakhand News: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को केवल रोजगार पाने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाने के लक्ष्य पर जोर दिया है. प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और देवभूमि उद्यमिता योजना पहले से संचालित हैं. अब नई योजना के जरिए युवाओं को उद्यमिता और कौशल का प्रशिक्षण देने के साथ कारोबार शुरू करने के लिए वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है. सरकार का फोकस पर्वतीय और सीमांत क्षेत्रों के युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर आजीविका और उद्यमिता के अवसर बढ़ाने पर भी है. इनमें 18 से 30 आयुवर्ग के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार एवं उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में विशेष औद्योगिक पार्क, प्रदेश में पहला युवा आयोग और सीमांत युवाओं, पूर्व सैनिकों व अग्निवीरों के लिए अतिरिक्त सहायता की घोषणाएं शामिल हैं.
युवाओं को मिलेगा निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण
18 से 30 वर्ष के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार एवं उद्यमिता प्रोत्साहन योजना की घोषणा की गई है. इसके तहत उत्तराखंड के युवा आईआईटी और आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से निःशुल्क उद्यमिता और कौशल प्रशिक्षण ले सकेंगे. योजना के तहत उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक ऋण की 30 प्रतिशत राशि सरकार अनुदान के रूप में प्रदान करेगी. इससे युवाओं को अपना कारोबार शुरू करने के लिए प्रशिक्षण के साथ वित्तीय सहयोग भी उपलब्ध होगा.
पर्वतीय जिलों में बनेंगे औद्योगिक पार्क
चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में विशेष औद्योगिक पार्क विकसित करने की घोषणा की गई है. इन पार्कों के जरिए पर्वतीय क्षेत्रों के स्थानीय संसाधनों और युवाओं की क्षमता के अनुरूप रोजगार और उद्यमिता के अवसर विकसित किए जाएंगे. इसके साथ ही युवाओं से जुड़े विषयों को संस्थागत रूप से आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश में पहली बार युवा आयोग की स्थापना का निर्णय लिया गया है. यह आयोग शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, उद्यमिता और अन्य विषयों पर सुझावों एवं नीतिगत पहल के लिए मंच के रूप में काम कर सकता है.
सीमांत युवाओं को मिलेगा अतिरिक्त प्रोत्साहन
मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती ग्रामों के युवाओं, भूतपूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को स्वरोजगार एवं उद्यम स्थापित करने के लिए अतिरिक्त सहायता और प्रोत्साहन देने की घोषणा की है. सीमांत क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर आजीविका के अवसर बढ़ाने के साथ पलायन की चुनौती से निपटने में भी यह पहल महत्वपूर्ण हो सकती है. वहीं अग्निवीरों और पूर्व सैनिकों के अनुभव तथा कौशल को उद्यमिता से जोड़ने पर भी जोर दिया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा शक्ति विकसित उत्तराखंड की सबसे बड़ी ताकत है और सरकार उन्हें हर संभव अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है.