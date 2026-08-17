/रिकॉर्ड सरकारी नौकरियों के बाद युवाओं के लिए नया प्लान, धामी सरकार अब रोजगार के साथ उद्यमिता पर देगी जोर

Uttarakhand News: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को केवल रोजगार पाने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाने के लक्ष्य पर जोर दिया है. प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और देवभूमि उद्यमिता योजना पहले से संचालित हैं. अब नई योजना के जरिए युवाओं को उद्यमिता और कौशल का प्रशिक्षण देने के साथ कारोबार शुरू करने के लिए वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है. सरकार का फोकस पर्वतीय और सीमांत क्षेत्रों के युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर आजीविका और उद्यमिता के अवसर बढ़ाने पर भी है. इनमें 18 से 30 आयुवर्ग के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार एवं उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में विशेष औद्योगिक पार्क, प्रदेश में पहला युवा आयोग और सीमांत युवाओं, पूर्व सैनिकों व अग्निवीरों के लिए अतिरिक्त सहायता की घोषणाएं शामिल हैं.