नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की टीम से उम्मीद

इसके बाद इस सर्च ऑपरेशन के लिए आईटीबीपी और सेना की भी मदद मांगी गई, लेकिन बबीता का अब तक कहीं कुछ पता नहीं चला है. हालांकि सीओ जनक सिंह पंवार के नेतृत्व में बबीता की तलाश में पुलिस और कुछ वन कर्मियों की टीम गोई में डेरा डाले हुए हैं. गोई झील में भी बबीता की तलाश की गई, लेकिन फिर भी सर्च ऑपरेशन चला रही टीम के हाथ खाली हैं. अब नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की टीम से परिजनों को बहुत उम्मीद है. बबीता की मां का रो-रोकर बुरा हाल है. उन्हें उम्मीद है कि बेटी जल्दी सही सुरक्षित उनके पास लौट आएगी.