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8 दिन, सैकड़ों जवान और कोई सुराग नहीं... दयारा बुग्याल में आखिर बबीता पांडे कहां गई? अब NIM से सबकी उम्मीदें

Babita Pandey Missing Case: उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल से आठ दिनों से लापता एमबीए छात्रा बबीता पांडे की तलाश में अब निम की टीम उतर गई है. जिला प्रशासन ने निम से मदद मांगी थी, जबकि परिवार ने उस रात मौजूद पर्यटकों की जांच और पंजीकरण अनियमितता की पड़ताल की मांग की है.

Written ByPooja Singh
Published: Jun 07, 2026, 09:27 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 09:27 AM IST
8 दिन, सैकड़ों जवान और कोई सुराग नहीं... दयारा बुग्याल में आखिर बबीता पांडे कहां गई? अब NIM से सबकी उम्मीदें
Image Credit: Babita Pandey Missing Case

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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