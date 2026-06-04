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मां को बेटी के लौटने का इंतजार, 5वें दिन भी लापता बबीता का नहीं मिला सुराग; अब 'गोई झील' का सीना चीरेगी डीप डाइव टीम!

Uttarkashi Babita Pandey Update: उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल से लापता बबीता पाण्डेय का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है. इस बीच बबीता पाण्डेय के परिजन पर्यटन स्थल रेथल गांव में मौजूद है और यह उम्मीद लगा रहे हैं कि बबीता सकुशल लौट आएगी.

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Jun 04, 2026, 09:35 AM IST
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Uttarkashi Babita Pandey/ हेमकांत नौटियाल: उत्तरकाशी जनपद के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल दयारा बुग्याल से बबीता पाण्डेय को लापता हुए आज छठवां दिन है, लेकिन खोजबीन टीमों के हाथ अभी भी खाली है. इस बीच बबीता पाण्डेय के परिजन पर्यटन स्थल रेथल गांव में मौजूद है और यह उम्मीद लगा रहे हैं कि बबीता सकुशल लौट आएगी. इसी उम्मीद के साथ बबीता पाण्डेय की मां अंजू पाण्डेय रेथल गांव में मौजूद है और दयारा ट्रैक पर आने जाने वाले हर ग्रामीण और टीम सदस्यों से अपनी बेटी के बारे में पूछ रही है कि बबीता का कुछ पता चला? 

अंजू पाण्डेय के आंखों में आंसू और मन में पीड़ा है. वहीं रेथल गांव के ग्रामीणों का कहना है कि यह पहली घटना है. इससे पहले कभी ऐसा क्षेत्र में नहीं हुआ और पूरा गांव लापता युवती की खोजबीन कर रहा है. अब प्राकृतिक झील में खोज की जाएगी. जिला प्रशासन ने इसके लिए जल पुलिस की विशेष डीप डाइविंग टीम को बुलाया है, जो गोई की झील में उतरकर बबीता की खोज करेगी.

क्या बोली बबीता की मां?
अंजू पाण्डेय का कहना है कि बबीता एमबीए की छात्रा है और उनकी बात उनसे 28 मई को फोन पर हुई थी तब बबीता ने बताया की मां यहां पर बारिश हो रही है मैं जल्द ही वापस आऊंगी उसके बाद बबीता का मोबाइल ही नहीं लगा और फिर अंजू पाण्डेय के पास सूचना मिली कि उनकी बेटी लापता हो गई।बबीता के परिजनों का कहना कि बबीता को ट्रैकिंग बड़ा शोक था वहीं बबीता के परिजनों को ये भी शक है कि बबीता का किडनैपिंग हुआ और परिजन पुलिस से सघन जांच की मांग कर रहे है।

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अब तक नहीं मिला सुराग
बबीता पाण्डेय के लापता होने पर रैथल गांव के ग्रामीणों कहना है कि जैसे ग्रामीणों को पता चला तो उस समय से सभी ग्रामीण दुखी हैं और गांव के सभी लोग अपने-अपने स्तर से जंगलों में खोजबीन कर रहे हैं. भेड़ पालक, ट्रैकर, गाइड सभी जंगलों के दुर्गम स्थानों में खोजबीन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक लापता युवती का कोई सुराग नहीं मिला है और सभी ग्रामीण उम्मीद कर रहे हैं कि लापता वह सकुशल मिले.

क्या बबीता सकुशल है? 
अंजू पाण्डेय ने अपनी बेटी की कुशलता के लिए स्थानीय देवी-देवताओं से भी पूछताछ की तो देवताओं का कहना है कि लापता बबीता पाण्डेय सकुशल है और बबीता पाण्डेय स्वयं फोन करेगी. अब सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं, बाकी जैसे-जैसे समय गुजर रहा है. रहस्यमयी गुमशुदगी पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बबीता पाण्डेय कहां गई और यह गुत्थी कब सुलझेगी अभी भी प्रश्न बना हुआ है.

यह भी पढ़िए: उत्तराखंड में मौसम का यू-टर्न: आंधी, बारिश और बर्फबारी का डबल अलर्ट, पहाड़ों में सैलानी सावधान!

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