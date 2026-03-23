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Uttarakhandसंतान सुख से हैं वंचित? उत्तरकाशी की इस सिद्धपीठ में महिलाओं की भर जाती है सूनी गोद

संतान सुख से हैं वंचित? उत्तरकाशी की इस सिद्धपीठ में महिलाओं की भर जाती है सूनी गोद

Kuteti Devi Mandir: नवरात्र में उत्तरकाशी के इस सिद्धपीठ मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. मान्यता है कि शादी के बाद नवविवाहिताओं के लिए यहां दर्शन ​अनिवार्य हैं. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Mar 23, 2026, 01:39 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
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हेमकांत नौटियाल/उत्तरकाशी: उत्तरकाशी जनपद मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूर ऐरावत पर्वत पर स्थित कुटेटी देवी मंदिर में नवरात्र में श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं. कुटेटी देवी को उत्तरकाशी की आराध्य देवी माना जाता है और स्थानीय लोगों में उनके प्रति गहरी आस्था है. नवरात्र में प्रतिदिन श्रद्धालु उत्तरकाशी जनपद ही नहीं उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों से मां के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं और पूजा अर्चना कर मनोकामना मांगते हैं.

कुटेटी देवी मंदिर की मान्यता
कुटेटी मंदिर मंदिर के पुजारी कहते हैं कि कुटेटी देवी के आगमन के पीछे एक पौराणिक कथा है. प्राचीन काल में कोटा के राजा अपने परिवार के साथ गंगोत्री धाम के दर्शन के लिए आए थे. काशी विश्वनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम के दौरान उनका धन से भरा संदूक खो गया था. चिंतित राजा को सपने में भगवान काशी विश्वनाथ ने दर्शन दिए और कहा कि उनका धन मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी पुत्री का विवाह यहीं किसी से करना होगा. 

राजा ने अपनी बेटी की शादी की 
राजा ने वचन दिया और सुबह उन्हें अपना संदूक वापस मिल गया. अपने राज्य लौटने पर राजा ने कुल पुरोहितों से सलाह ली, जिन्होंने उन्हें भगवान का आदेश मानने को कहा. इसके बाद राजा की बेटी का विवाह यहीं एक गरीब किसान के बेटे से हुआ. एक बार राजा की बेटी को सपने में कुटेटी देवी ने दर्शन दिए. जब वह और उनके पति खेत में हल चला रहे थे, तब उन्हें तीन मूर्तियां मिलीं. देवी ने उन्हें मंदिर में स्थापित करने का निर्देश दिया. तभी से यह देवी कुटेटी देवी के नाम से प्रसिद्ध हुईं. 

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नवविवाहित लड़कियों को दर्शन करना अनिवार्य 
कुटेटी देवी मंदिर के पुजारी ने बताया कि कुटेटी देवी मंदिर में नवविवाहित लड़कियों के लिए शादी के बाद मंदिर में दर्शन करना अनिवार्य माना जाता है. ऐसी मान्यता है कि अगर यहां के दर्शन नहीं किए तो वंशवृद्धि नहीं होती है ओर यहां दर्शन करने इससे उनका वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है. इसके अतिरिक्त संतानहीन दंपति भी प्रतिदिन यहां दर्शन के लिए आते हैं, जो भी श्रद्धालु सिद्धपीठ कुटेटी देवी मंदिर में सच्चे मन से पूजा अर्चना करता है मां उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है. 

शुभ कार्य से पहले मां के दर्शन करें
मान्यता है कि संतानहीन यदि सच्चे मन से सिद्धपीठ कुटेटी मंदिर में संतान की कामना करें तो मां उनकी इच्छा अवश्य पूरी करती हैं. कुटेटी देवी समृद्धि और परिवार में सुख शांति प्रदान करने वाली देवी है इसलिए इन्हें लक्ष्मी स्वरूप भी माना जाता है. मान्यता ये भी है कि कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य करने से पहले मां कुटेटी देवी का आशीर्वाद लेने से कार्य सफल हो जाते हैं. 

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