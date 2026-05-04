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ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान, उत्तरकाशी पुलिस ने 75 वर्ग मीटर में फैली अफीम की खेती को किया नष्ट

 Uttarkashi News: उत्तरकाशी पुलिस लगातार नशा तस्करों और अवैध खेती करने वालों पर शिकंजा कस रही है. इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक कमलेश उपाध्याय के कड़े निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए, मोरी पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल की है. टीम ने मोरी के दुर्गम क्षेत्र में अवैध रूप से लहलहा रही अफीम की फसल को पूरी तरह नष्ट कर दिया है.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 04, 2026, 03:40 PM IST
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ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान, उत्तरकाशी पुलिस ने 75 वर्ग मीटर में फैली अफीम की खेती को किया नष्ट

उत्तरकाशी न्यूज/हेमकांत नौटियाल: उत्तराखंड सरकार के 'ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025' को साकार करने के उद्देश्य से उत्तरकाशी पुलिस लगातार नशा तस्करों और अवैध खेती करने वालों पर शिकंजा कस रही है. इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक कमलेश उपाध्याय के कड़े निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए, मोरी पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल की है. टीम ने मोरी के दुर्गम क्षेत्र में अवैध रूप से लहलहा रही अफीम की फसल को पूरी तरह नष्ट कर दिया है.

जानें क्या है मामला ? 
पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि जनपद के दूरस्थ ग्राम पेन्सर (कनुरा तोक मार्ग) में बड़े पैमाने पर अफीम/पोस्त की खेती की जा रही है. सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपाधीक्षक बड़कोट, तहसीलदार मोरी सरदार सिंह चौहान और थानाध्यक्ष मोरी दीपक रावत के नेतृत्व में एक संयुक्त टीम का गठन किया गया.

पुलिस ने की तत्काल कार्रवाई
पहाड़ी रास्तों की चुनौतियों को पार करते हुए टीम जब मौके पर पहुंची, तो पाया कि लगभग 75 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में अवैध अफीम की फसल उगाई गई थी. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पूरी फसल को उखाड़कर नष्ट कर दिया. साथ ही, कानूनी साक्ष्य के तौर पर मौके से पोस्त और डंठल के सैंपल एकत्रित किए गए हैं ताकि न्यायालय में ठोस पैरवी की जा सके.

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31 भू-स्वामियों पर मुकदमा
अवैध खेती के इस मामले में पुलिस ने कड़ा रुख अख्तियार किया है. बिना किसी लाइसेंस या अनुमति के प्रतिबंधित फसल उगाने वाले 31 भू-स्वामियों की पहचान की गई है. इन सभी के खिलाफ थाना मोरी में धारा 8/18 NDPS Act (स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम) के तहत दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं.

पुलिस अधीक्षक कमलेश उपाध्याय ने स्पष्ट किया है कि नशे के कारोबार में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने स्थानीय निवासियों से भी अपील की है कि वे इस प्रकार की अवैध गतिविधियों की जानकारी पुलिस को दें, ताकि युवाओं के भविष्य को नशे के अंधकार से बचाया जा सके. इस कार्रवाई से नशा तस्करों और अवैध खेती करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है. जिले में नशामुक्त अभियान के तहत पुलिस की यह मुहिम आगे भी इसी तरह जारी रहेगी.

यह भी पढ़ें : चमोली आसमानी बिजली का कहर, 500 बकरियों की मौत! पशुपालकों पर टूटा दुखों का पहाड़
 

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