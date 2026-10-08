/उत्तरकाशी में बनेगा विश्वनाथ-शक्ति मंदिर कॉरिडोर, CM धामी ने किया बड़ा ऐलान

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को उत्तरकाशी पहुंचे. उन्होंने सबसे पहले पौराणिक काशी विश्वनाथ मंदिर और शक्ति मंदिर में पूजा-अर्चना की. इसके बाद रामलीला मैदान में आयोजित सेवा ज्योति कलश यात्रा और सेवा संकल्प सभा में हिस्सा लिया. यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के मौके पर आयोजित किया गया था. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उत्तरकाशी के लिए बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि यहां विश्वनाथ-शक्ति मंदिर कॉरिडोर बनाया जाएगा. मुख्यमंत्री के मुताबिक बाबा विश्वनाथ और मां शक्ति का यह स्थान श्रद्धालुओं की आस्था का बड़ा केंद्र है. कॉरिडोर बनने से यहां आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी. इसके साथ ही धार्मिक पर्यटन बढ़ने और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर बनने की उम्मीद है.
प्रधानमंत्री के 25 साल का जिक्र
सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने करीब 25 साल के सार्वजनिक जीवन में जनसेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी है. उन्होंने कहा कि सेवा ज्योति यात्रा इसी भावना का प्रतीक है. जनधन योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचा है. सरकार का काम अब सिर्फ दफ्तरों और फाइलों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि योजनाओं को लोगों के घर तक पहुंचाने पर जोर दिया गया है.
उत्तराखंड को बताया विकास का अगला केंद्र
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बाबा केदार की धरती से 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बताया था. राज्य सरकार इसी सोच के साथ काम कर रही है. सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के साथ प्रदेश में उद्योग, पर्यटन, रोजगार और स्वरोजगार के मौके बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है.
अर्थव्यवस्था बढ़ने का दावा
धामी ने कहा कि पिछले चार साल में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में डेढ़ गुने से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है. प्रति व्यक्ति आय में भी 41 फीसदी से ज्यादा की वृद्धि हुई है. उनके मुताबिक प्रदेश में 20 हजार से ज्यादा नए उद्योग स्थापित हुए हैं. होटल की संख्या करीब 25 फीसदी और होमस्टे की संख्या 50 फीसदी से ज्यादा बढ़ी है.
तीन लाख महिलाएं बनीं लखपति दीदी
मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण से जुड़े आंकड़े भी सामने रखे. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में तीन लाख से ज्यादा महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं. सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में राज्य को देश में पहला स्थान मिलने का भी उन्होंने जिक्र किया. इसके अलावा उत्तराखंड को लगातार चार साल से मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का सम्मान मिलने की बात कही. उन्होंने कहा कि राज्य ने पूर्ण साक्षरता की उपलब्धि भी हासिल की है.
चारधाम यात्रा में 56 लाख से ज्यादा श्रद्धालु
चारधाम यात्रा को लेकर भी मुख्यमंत्री ने आंकड़े साझा किए. उन्होंने कहा कि यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के प्रयासों के चलते इस साल अब तक 56 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम पहुंच चुके हैं. उत्तरकाशी जिले में भी विकास योजनाओं पर तेजी से काम होने का दावा किया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले में 200 करोड़ रुपये से ज्यादा की 50 योजनाओं का शिलान्यास किया गया. इनमें 26 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि 24 पर काम चल रहा है.
भर्ती में पारदर्शिता का दावा
धामी ने राज्य में भर्ती व्यवस्था को लेकर भी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है. इसके साथ ही धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा रोधी कानून, भू-कानून और नकल विरोधी कानून जैसे फैसले लिए गए हैं. मुख्यमंत्री के मुताबिक पिछले करीब पांच साल में 35 हजार से ज्यादा युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां मिली हैं.
धौंतरी स्वास्थ्य केंद्र का होगा परीक्षण
मुख्यमंत्री ने उत्तरकाशी में कई स्थानीय मांगों पर भी बात की. उन्होंने गाजणा क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धौंतरी के उच्चीकरण की मांग का परीक्षण कराने की बात कही. भटवाड़ी में केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजे जाने की जानकारी भी दी. इसके अलावा डोडीताल, अवाना बुग्याल और हरि महाराज सौड़ बुग्याल के विकास और सौंदर्यीकरण से जुड़े काम आगे बढ़ाने की बात कही.
अस्पताल का नाम बदलेगा
मुख्यमंत्री ने जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी का नाम पूर्व विधायक स्वर्गीय गोपाल सिंह रावत के नाम पर रखने की भी घोषणा की. कार्यक्रम में जिले के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे. विश्वनाथ-शक्ति मंदिर कॉरिडोर की घोषणा को उत्तरकाशी में धार्मिक पर्यटन और स्थानीय सुविधाओं के लिहाज से अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है.