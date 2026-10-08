Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तराखण्ड न्यूज़
  • /उत्तरकाशी में बनेगा विश्वनाथ-शक्ति मंदिर कॉरिडोर, CM धामी ने किया बड़ा ऐलान

उत्तरकाशी में बनेगा विश्वनाथ-शक्ति मंदिर कॉरिडोर, CM धामी ने किया बड़ा ऐलान

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को उत्तरकाशी पहुंचे. उन्होंने सबसे पहले पौराणिक काशी विश्वनाथ मंदिर और शक्ति मंदिर में पूजा-अर्चना की. इसके बाद रामलीला मैदान में आयोजित सेवा ज्योति कलश यात्रा और सेवा संकल्प सभा में हिस्सा लिया.

Written ByGunateet Ojha
Published: Oct 08, 2026, 05:39 PM IST|Updated: Oct 08, 2026, 05:39 PM IST
उत्तरकाशी में बनेगा विश्वनाथ-शक्ति मंदिर कॉरिडोर, CM धामी ने किया बड़ा ऐलान

About the Author

Gunateet Ojha

Gunateet Ojha

गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
यूपी में अब सिफारिश नहीं, हुनर का सम्मान, खेल कोटे से 470 खिलाड़ियों को मिली खाकी
2
3
4
5