/उत्तरकाशी में बनेगा विश्वनाथ-शक्ति मंदिर कॉरिडोर, CM धामी ने किया बड़ा ऐलान

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को उत्तरकाशी पहुंचे. उन्होंने सबसे पहले पौराणिक काशी विश्वनाथ मंदिर और शक्ति मंदिर में पूजा-अर्चना की. इसके बाद रामलीला मैदान में आयोजित सेवा ज्योति कलश यात्रा और सेवा संकल्प सभा में हिस्सा लिया. यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के मौके पर आयोजित किया गया था. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उत्तरकाशी के लिए बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि यहां विश्वनाथ-शक्ति मंदिर कॉरिडोर बनाया जाएगा. मुख्यमंत्री के मुताबिक बाबा विश्वनाथ और मां शक्ति का यह स्थान श्रद्धालुओं की आस्था का बड़ा केंद्र है. कॉरिडोर बनने से यहां आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी. इसके साथ ही धार्मिक पर्यटन बढ़ने और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर बनने की उम्मीद है.