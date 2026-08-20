/उपराष्ट्रपति की वन अधिकारियों को दो टूक: विकास और संरक्षण विरोधी नहीं, साथ-साथ चल सकते हैं

उपराष्ट्रपति ने देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में भारतीय वन सेवा के 2025-2027 बैच के परिवीक्षार्थियों और प्रशिक्षण ले रहे रॉयल भूटान वन सेवा के अधिकारियों को संबोधित किया. उन्होंने सभी अधिकारी प्रशिक्षुओं को बधाई देते हुए कहा कि विकसित भारत@2047 की दिशा में आगे बढ़ते हुए आने वाले दशकों में इन्हीं अधिकारियों के पास देश के वनों, वन्यजीवों, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की बड़ी जिम्मेदारी होगी. उन्होंने कहा कि देश की पारिस्थितिक सुरक्षा मजबूत करने और 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने में भारतीय वन सेवा की भूमिका महत्वपूर्ण है.