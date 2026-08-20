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उपराष्ट्रपति की वन अधिकारियों को दो टूक: विकास और संरक्षण विरोधी नहीं, साथ-साथ चल सकते हैं

विकास और पर्यावरण संरक्षण को एक-दूसरे का विरोधी मानने की जरूरत नहीं है. दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ा जा सकता है. उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने देहरादून में भारतीय वन सेवा के परिवीक्षार्थियों और रॉयल भूटान वन सेवा के अधिकारियों को संबोधित करते हुए यह बात कही.

Written ByGunateet Ojha
Published: Aug 20, 2026, 09:27 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 09:27 PM IST
उपराष्ट्रपति की वन अधिकारियों को दो टूक: विकास और संरक्षण विरोधी नहीं, साथ-साथ चल सकते हैं

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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