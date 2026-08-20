/उपराष्ट्रपति की वन अधिकारियों को दो टूक: विकास और संरक्षण विरोधी नहीं, साथ-साथ चल सकते हैं

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उपराष्ट्रपति ने देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में भारतीय वन सेवा के 2025-2027 बैच के परिवीक्षार्थियों और प्रशिक्षण ले रहे रॉयल भूटान वन सेवा के अधिकारियों को संबोधित किया. उन्होंने सभी अधिकारी प्रशिक्षुओं को बधाई देते हुए कहा कि विकसित भारत@2047 की दिशा में आगे बढ़ते हुए आने वाले दशकों में इन्हीं अधिकारियों के पास देश के वनों, वन्यजीवों, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की बड़ी जिम्मेदारी होगी. उन्होंने कहा कि देश की पारिस्थितिक सुरक्षा मजबूत करने और 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने में भारतीय वन सेवा की भूमिका महत्वपूर्ण है.
विकास-संरक्षण में संतुलन जरूरी
सी. पी. राधाकृष्णन ने कहा कि विकास और संरक्षण एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं. दोनों हमेशा साथ-साथ चल सकते हैं. उन्होंने अधिकारियों से विकास और संरक्षण, पारिस्थितिक सुरक्षा और आजीविका तथा वर्तमान जरूरतों और आने वाली पीढ़ियों के हितों के बीच संतुलन बनाने का आग्रह किया. उन्होंने व्यक्तिगत उत्कृष्टता से ज्यादा टीम की उत्कृष्टता पर जोर दिया और कहा कि लगातार सामूहिक प्रयास ही मजबूत राष्ट्र और संस्थान बनाते हैं.
परंपरागत ज्ञान से सीखने पर जोर
उपराष्ट्रपति ने कहा कि पीढ़ियों से वन और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के साथ सामंजस्य बनाकर रहने वाले समुदायों के पास महत्वपूर्ण पारंपरिक ज्ञान है. इस ज्ञान का सम्मान किया जाना चाहिए. उन्होंने अधिकारियों को स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक बेहतर कार्यप्रणालियों को अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया. लोक सेवा में सत्यनिष्ठा के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि सत्यनिष्ठा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता. कठिन फैसलों में संविधान, कानून, विज्ञान और व्यापक जनहित को मार्गदर्शक बनाया जाना चाहिए.
तकनीक के साथ संवेदनशीलता
वानिकी में तकनीक की बढ़ती भूमिका का उल्लेख करते हुए उपराष्ट्रपति ने नई पीढ़ी के वन अधिकारियों से रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा आधारित प्रणालियों का इस्तेमाल करने को कहा. हालांकि उन्होंने तकनीक के साथ क्षेत्रीय अनुभव, विवेकपूर्ण निर्णय क्षमता और लोगों के प्रति संवेदनशीलता को भी जरूरी बताया. उन्होंने कहा कि आधुनिक वैज्ञानिक वानिकी और भारत के सभ्यतागत ज्ञान को एक-दूसरे का पूरक बनाना सतत भविष्य की कुंजी है.
पद नहीं योगदान बने पैमाना
उपराष्ट्रपति ने वन सेवाओं में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को भी उत्साहजनक बताया. उन्होंने कहा कि मौजूदा बैच में करीब 17 प्रतिशत महिलाएं हैं और यह नारी शक्ति का प्रमाण है. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अपने करियर की सफलता को केवल पदों से न आंकें. इसके बजाय पुनर्स्थापित किए गए वनों, संरक्षित वन्यजीवों, समुदायों का हासिल विश्वास और आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ी गई विरासत को अपनी उपलब्धि का पैमाना बनाएं. उन्होंने अधिकारियों से राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान करते हुए कहा, “राष्ट्र प्रथम”.