उत्तराखंड में जमीन माफिया का 'मकड़जाल', प्रशासन के पास पहुंचा मामला, ऋषिकेश से विकासनगर तक एक ही पैटर्न

Vikasnagar Land Scam: विकासनगर में एक बड़े जमीनी फ्रॉड का खुलासा हुआ है, जिसे लेकर कुछ लोगों ने तहसील प्रशासन से इस पूरे मामले की जांच करते हुए मदद की गुहार लगाई है. विवादित जमीन पर इकट्ठा हुए इन लोगों की फरियाद सुनने के लिए खुद तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे और इन पीड़ितों को अपने दस्तावेजों के साथ तहसील में बुलाया.
Trending Photos
Vikasnagar Land Scam/ मो. मुजम्मिल/ विकासनगर: उत्तराखंड के विकासनगर के सिंहनीवाला क्षेत्र में एक बड़ा जमीनी फ्रॉड का मामला सामने आया है, जिसे लेकर कुछ लोगों ने तहसील प्रशासन से इस पूरे मामले की जांच करते हुए मदद की गुहार लगाई है. विवादित जमीन पर इकट्ठा हुए इन लोगों की फरियाद सुनने के लिए खुद तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे और इन पीड़ित लोगों को अपने दस्तावेजों के साथ तहसील में बुलाया गया.
दो दर्जन से ज्यादा लोगों ने प्लॉट खरीदे
सिंहनीवाला क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज के पास मौजूद तकरीबन 5 बिगाह इस जमीन में बीते कुछ सालों में दो दर्जन से ज्यादा लोगों ने प्लॉट खरीदे थे. इन लोगों के पास जमीन की रजिस्ट्री और दाखिला खारिज के सभी दस्तावेज भी मौजूद हैं. आरोप है कि बीते साल इस पूरी जमीन पर किसी दबंग ने कब्जा कर महिलाओं की एक पूरी टीम इस जमीन की रक्षा के लिए यहां छोड़ दी. हाथ में अपने प्लॉट की रजिस्ट्री दाखिला खारिज के दस्तावेज लिए खड़े इन लोगों ने रजिस्ट्रार कार्यालय में स्टांप शुल्क भी अदा किया हुआ है.
जमीनी फ्रॉड का शिकार हुए लोग परेशान
यहां मौजूद कुछ लोगों ने रिटायरमेंट के पैसे और कुछ ने लोन लेकर प्लॉट खरीदे हैं, लेकिन आज इनके हाथ बेबसी के अलावा और कुछ नहीं लग रहा. जमीनी फ्रॉड का शिकार हुए ये परेशान लोग अब आत्मदाह की बात कर रहे हैं. अब देखना होगा कि कितनी जल्द इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होते हुए दोषियों पर कार्यवाही और पीड़ितों को राहत मिल पाएगी.
सूत्रों के मुताबिक, जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर संदिग्ध रजिस्ट्रियों को चिह्नित कर निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. पिछले वर्षों में हुई रजिस्ट्रियों की भी परत-दर-परत जांच होगी. आर्थिक अपराध की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने व जिम्मेदार अधिकारियों-कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है.
कई जगहों पर एक ही पैटर्न
जांच में साफ हो रहा है कि विकासनगर का मामला अलग नहीं है. इससे पहले ऋषिकेश के माजरी ग्रांट में भी ठीक इसी पैटर्न पर खेल हुआ था. औद्योगिक जमीन को आवासीय दिखाना, छोटे प्लाट बनाना और स्टांप शुल्क में हेरफेर करना. अब विकासनगर में भी वही स्क्रिप्ट सामने आने से पूरे नेटवर्क की जड़ें गहरी होने की आशंका बढ़ गई है. आपको बता दें कि 28 जनवरी को जिलाधिकारी ने ऋषिकेश सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में करोड़ों रुपये की स्टांप चोरी पकड़ी थी.
यह भी पढ़िए: Banbhoolpura Violence: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दो आरोपियों की डिफॉल्ट जमानत रद्द; 2 हफ्ते में सरेंडर का आदेश
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी. उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.