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Hindi NewsUttarakhandउत्तराखंड में SIR से पहले चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, मैपिंग में ढिलाई पर ERO को थमाया नोटिस

उत्तराखंड में SIR से पहले चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, मैपिंग में ढिलाई पर ERO को थमाया नोटिस

Uttarakhand News: उत्तराखंड में अगले महीने से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो सकती है. इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ने सभी जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ बैठक की. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Mar 17, 2026, 10:53 PM IST
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Uttarakhand CEO
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Uttarakhand News: उत्तराखंड में आगामी अप्रैल माह में होने वाले विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने सचिवालय में सभी जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की. बैठक में कम मैपिंग वाले जनपदों पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए संबंधित ईआरओ को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एसआईआर का एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं. 

देहरादून, उधमसिंह नगर और नैनीताल में कम हुई मैपिंग 
बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि प्रदेश में 87 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग की जा चुकी है, लेकिन जनपद देहरादून, उधमसिंह नगर और नैनीताल में मैपिंग की प्रगति कम है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में नगर निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों की एसआईआर के लिए तैनाती की जाए. उन्होंने बीएलओ की ट्रेनिंग कार्य लगातार चलाए जाने के निर्देश दिए. 

राजनीतिक दलों के साथ बैठक करने के निर्देश  
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिलाधिकारियों को एसआईआर से पूर्व सभी बूथों पर शत प्रतिशत बूथ लेवल एजेंट्स की नियुक्ति के लिए राजनैतिक दलों से बैठक करने के भी निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जनपद गणना प्रपत्र के वितरण का पूरा प्लान तैयार कर दें ताकि समय पर फार्म वितरण की प्रक्रिया संपन्न कराई जा सके. बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी किशन सिंह नेगी, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास सहित सभी जनपदों के जिलाधिकारी वर्चुअल रूप से उपस्थित रहे.

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