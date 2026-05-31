चंपावत के संगम कुंड में अचानक बढ़ा जलस्तर, 50-60 यात्री और कई वाहन फंसे; SDRF की सतर्कता से टला बड़ा हादसा

Champawat: उत्तराखंड में जारी बारिश के बीच चंपावत जिले में दो अलग-अलग स्थानों पर अचानक बढ़े जलस्तर ने हजारों श्रद्धालुओं की सुरक्षा को चुनौती दे दी. हालांकि समय रहते एसडीआरएफ, पुलिस और प्रशासन की सक्रियता ने संभावित बड़े हादसों को टाल दिया.

50-60 यात्री और कई वाहन फंसे

चंपावत के ऐतिहासिक श्री रीठा साहिब गुरुद्वारा जोड़ मेले के दौरान लदिया और रतिया नदियों के संगम कुंड में अचानक जलस्तर बढ़ने से अफरा-तफरी मच गई. नदी के बीच मौजूद करीब 50 से 60 श्रद्धालु और कई वाहन तेज बहाव के कारण फंस गए. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पहले से तैनात एसडीआरएफ टीम ने तत्काल बचाव अभियान शुरू किया.

एसडीआरएफ ने किया सफल रेस्क्यू

उप निरीक्षक दीपक सामंत के नेतृत्व में एसडीआरएफ जवानों ने जोखिम भरे हालात में नदी में उतरकर श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला. साथ ही फंसे वाहनों को भी सकुशल निकाल लिया गया. बाद में स्थानीय पुलिस की मदद से क्षेत्र में बैरियर लगाकर आवाजाही रोक दी गई, ताकि किसी अन्य व्यक्ति की जान जोखिम में न पड़े. एसडीआरएफ अधिकारियों ने प्रदेश में जारी वर्षा को देखते हुए सभी इकाइयों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं.

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पूर्णागिरि धाम की यात्रा पर निकले श्रद्धालु भी फंसे

इसी बीच मां पूर्णागिरि धाम की यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं को भी रविवार को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा. टनकपुर मार्ग पर बाटनागाड़ क्षेत्र में अचानक आई बाढ़ जैसी स्थिति के कारण रास्ता बाधित हो गया. नाले का जलस्तर तेजी से बढ़ने से करीब तीन से चार हजार श्रद्धालु दोनों ओर फंस गए.

मानव श्रृंखला बनाकर श्रद्धालुओं सुरक्षित बचाया गया

सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं. मेला मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शुरू हुए संयुक्त रेस्क्यू अभियान के दौरान पुलिसकर्मियों ने मानव श्रृंखला बनाकर श्रद्धालुओं को सुरक्षित पार कराया. करीब तीन घंटे तक चले अभियान में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को प्राथमिकता देते हुए सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया.

किसी घटना में जनहानि की खबर नहीं

राहत की बात यह रही कि दोनों घटनाओं में किसी प्रकार की जनहानि या गंभीर दुर्घटना नहीं हुई. प्रशासन ने श्रद्धालुओं से मौसम और मार्ग की ताजा जानकारी प्राप्त करने के बाद ही यात्रा करने की अपील की है. साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके.

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