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देवभूमि में सड़कों पर नमाज नहीं होने देंगे, सीएम धामी का साफ संदेश

Dehradun News:  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में सार्वजनिक सड़कों पर धार्मिक गतिविधियां, विशेषकर नमाज अदा करने को लेकर कड़ा रुख अपनाया है.  उन्होंने स्पष्ट किया है कि देवभूमि में किसी भी स्थिति में सड़कों को बाधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 22, 2026, 04:33 PM IST
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देवभूमि में सड़कों पर नमाज नहीं होने देंगे, सीएम धामी का साफ संदेश

देहरादून न्यूज/सुरेंद्र डसिला: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में सार्वजनिक सड़कों पर धार्मिक गतिविधियां, विशेषकर नमाज अदा करने को लेकर कड़ा रुख अपनाया है.  उन्होंने स्पष्ट किया है कि देवभूमि में किसी भी स्थिति में सड़कों को बाधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. सरकार का मानना है कि आस्था का सम्मान अपनी जगह है, लेकिन कानून-व्यवस्था से ऊपर कोई नहीं हो सकता.

चारधाम यात्रा और सुरक्षा प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि वर्तमान में राज्य में चारधाम यात्रा का सीजन चल रहा है, जिसके कारण लाखों की संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक उत्तराखंड पहुंच रहे हैं. ऐसे में सरकार की प्राथमिकता राज्य के वातावरण को शांत, व्यवस्थित और अनुशासित बनाए रखना है. सीएम ने कहा कि सड़कों का निर्माण आम जनता और यात्रियों की सुगमता के लिए किया गया है, न कि प्रदर्शन या धार्मिक आयोजनों के लिए. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आवाजाही में बाधा उत्पन्न करना स्वीकार्य नहीं है.

नमाज के लिए निर्धारित स्थल ही सही
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदें, ईदगाहें और अन्य निर्धारित धार्मिक स्थल मौजूद हैं. सार्वजनिक मार्गों पर नमाज पढ़ने से यातायात बाधित होता है और आम जनता को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है. उन्होंने सख्त चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति या समूह सार्वजनिक सड़कों को बंधक बनाकर अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा, तो उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

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राजनीतिक बयानबाजी और सरकार का स्पष्ट संदेश
इस विषय पर विपक्षी दल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम धामी ने तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कुछ लोग महज 'वोट बैंक' की खातिर ऐसी गतिविधियों का समर्थन कर रहे हैं, जो प्रदेश की शांति के लिए ठीक नहीं है. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उत्तराखंड सरकार की नीति पूरी तरह से पारदर्शी है और 'कानून का राज' सर्वोपरि है.

शांति और अनुशासन का संकल्प
अंत में, मुख्यमंत्री ने दोहराया कि उत्तराखंड 'देवभूमि' है और इसकी अपनी एक विशिष्ट संस्कृति और मर्यादा है. सरकार राज्य की शांति और अनुशासन से खिलवाड़ करने वाले किसी भी तत्व को बख्शने के मूड में नहीं है. सरकार का यह कदम स्पष्ट संकेत देता है कि सार्वजनिक स्थानों के उपयोग को लेकर अब प्रशासन अधिक सतर्क और सख्त रहेगा, ताकि आम नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो.

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