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खराब मौसम भी नहीं रोक पाया आस्था का सैलाब! गंगोत्री-यमुनोत्री पहुंचे ढाई लाख श्रद्धालु; हैरान कर रहे हैं ये आंकड़े

Uttarakhand News:  उत्तरकाशी जनपद में स्थित विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा इन दिनों अपने पूरे शबाब पर है. पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बदलते मिजाज, कड़ाके की ठंड और रुक-रुक कर हो रही बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है. मां गंगा के उद्गम स्थल गंगोत्री धाम और  मां यमुना के पावन परिसर यमुनोत्री धाम में देश-विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों का तांता लगा हुआ है.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 07, 2026, 09:15 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

उत्तरकाशी न्यूज/हेमकांत नौटियाल : उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में स्थित विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा इन दिनों अपने पूरे शबाब पर है. पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बदलते मिजाज, कड़ाके की ठंड और रुक-रुक कर हो रही बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है. मां गंगा के उद्गम स्थल गंगोत्री धाम और  मां यमुना के पावन परिसर यमुनोत्री धाम में देश-विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों का तांता लगा हुआ है.  दुर्गम रास्तों और विपरीत परिस्थितियों को पार कर श्रद्धालु लगातार दोनों धामों में पहुंच रहे हैं, जिससे पूरी घाटी 'जय मां गंगे' और 'जय मां यमुना' के जयकारों से गुंजायमान है. 

श्रद्धालुओं और वाहनों का बढ़ता ग्राफ
इस यात्रा सीजन में अब तक दोनों धामों के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का कुल आंकड़ा दो लाख पचास हजार सात सौ सत्तासी (250787) तक पहुंच चुका है.  दोनों पवित्र धामों में श्रद्धालुओं की संख्या लगभग बराबरी पर चल रही है, जिसमें गंगोत्री धाम में 124157 और यमुनोत्री धाम में 126630 श्रद्धालुओं ने शीश नवाया है.  श्रद्धालुओं की इस भारी आमद के कारण यात्रा मार्गों पर वाहनों की आवाजाही भी रिकॉर्ड स्तर पर है.  प्रशासन के अनुसार अब तक यात्रा सीजन में धामों की ओर प्रस्थान करने वाले कुल छोटे-बड़े वाहनों की संख्या 26034 हो गई है. 

स्वास्थ्य सेवाओं का मजबूत सुरक्षा कवच
उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ऑक्सीजन की कमी और अत्यधिक ठंड जनित स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है. यात्रा मार्गों के सभी मुख्य पड़ावों पर विशेष स्वास्थ्य केंद्र और चिकित्सा शिविर स्थापित किए गए हैं.  इन केंद्रों के माध्यम से अब तक 86895 यात्रियों की प्रारंभिक स्वास्थ्य स्क्रीनिंग की जा चुकी है, ताकि किसी भी आपात स्थिति को समय रहते संभाला जा सके.  इसके साथ ही, अस्वस्थ महसूस करने वाले या उम्रदराज 8753 यात्रियों का डॉक्टरों द्वारा गहन स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें आवश्यक उपचार और परामर्श दिया गया है. 

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प्रशासनिक मुस्तैदी और बुनियादी व्यवस्थाएं
यात्रा को सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए उत्तरकाशी जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है. प्रशासन द्वारा यात्रा मार्गों पर उपलब्ध सुरक्षा व्यवस्था, आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति, नियमित साफ-सफाई और यातायात प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं की निरंतर निगरानी की जा रही है.  जिलाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम संवेदनशील भूस्खलन क्षेत्रों और मुख्य पड़ावों पर पैनी नजर रखे हुए है, ताकि देश के कोने-कोने से आने वाले श्रद्धालुओं को इस पावन यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े. 

 

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