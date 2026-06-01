कौन हैं अजेय कुमार? BJP अध्यक्ष नितिन नबीन ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, यूपी-उत्तराखंड तक रहा है दबदबा

Who is Ajay Kumar: भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक फेरबदल कर दिया है. उत्तराखंड भाजपा के संगठन महामंत्री अजेय कुमार को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है. पार्टी नेतृत्व ने अजेय कुमार को राजस्थान का संगठन महामंत्री बनाया है. बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने उनकी नियुक्ति को लेकर पत्र जारी किया है.

नितिन नबीन के दौरे के बाद लगी मुहर

पिछले दिनों ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन तीन दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे थे. वहां से लौटते ही पार्टी के अंदर संगठनात्मक बदलाव कर दिया. उत्तराखंड संगठन महामंत्री अजेय कुमार को राजस्थान का संगठन महामंत्री नियुक्त कर दिया. इसी के साथ राजस्थान को 2.5 साल बाद संगठन महामंत्री मिल गया. राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद संगठन महामंत्री का पद खाली था.

2024 से खाली था ये पद

इससे पहले राजस्थान में संगठन महामंत्री चंद्रशेखर थे, उन्हें 2024 में तेलंगाना बीजेपी संगठन महामंत्री नियुक्त कर दिया गया था. अब राजस्थान को नया संगठन महामंत्री मिल गया है. अजेय कुमार के महामंत्री बनने पर खूब चर्चा की जा रही है. उत्तराखंड के लिए ये गर्व की बात है. ऐसे में आइए जानते हैं कौन हैं नए महामंत्री अजेय कुमार?.



कौन हैं अजेय कुमार?

अजेय कुमार को साल 2019 में उत्तराखंड संगठन महामंत्री नियुक्त किया गया था. इससे पहले वह आरएसएस से लंबे समय से जुड़े हैं. साथ ही वह संघ के विभाग प्रचारक से लेकर प्रांत प्रचारक भी रह चुके हैं. अजेय कुमार उत्तराखंड में पहले संघ के जिला और विभाग प्रचारक के रूप में सेवाएं दे चुके हैं. इसके अलावा अजेय कुमार यूपी के मेरठ क्षेत्र के बीजेपी संगठन के महामंत्री रह चुके हैं.

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