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कौन हैं वर्षा जोशी ? UKPSC में हासिल की दूसरी रैंक, परिवार और मेहनत को दिया सफलता का श्रेय

Haldwani News: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) की परीक्षा में हल्द्वानी की बेटी वर्षा जोशी ने दूसरी रैंक हासिल कर पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है. जैसे ही देर शाम आयोग द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित किया गया, वर्षा के घर में खुशी का माहौल बन गया.

 

Written By  Vinod Kandpal|Edited By: Jyoti Kumari|Last Updated: Jun 02, 2026, 01:11 PM IST
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कौन हैं वर्षा जोशी ? UKPSC में हासिल की दूसरी रैंक, परिवार और मेहनत को दिया सफलता का श्रेय

हल्द्वानी न्यूज: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) की परीक्षा में हल्द्वानी की बेटी वर्षा जोशी ने दूसरी रैंक हासिल कर पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है. जैसे ही देर शाम आयोग द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित किया गया, वर्षा के घर में खुशी का माहौल बन गया. परिवार, रिश्तेदारों और शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई देने के लिए फोन और संदेशों की झड़ी लगा दी. 

कौन है वर्षा ? 
वर्षा जोशी ने इतिहास विषय में स्नातकोत्तर (पोस्ट ग्रेजुएशन) की पढ़ाई की है.  शुरू से ही उनका सपना प्रशासनिक सेवा में जाकर समाज के लिए काम करने का रहा है.  उन्होंने बताया कि एक अच्छा अधिकारी बनकर लोगों की समस्याओं का समाधान करना और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना उनकी प्राथमिकता होगी. 

परिवार का मिला पूरा सहयोग
अपनी सफलता का श्रेय वर्षा ने अपने माता-पिता और परिवार को दिया. उन्होंने कहा कि इस मुकाम तक पहुंचने में परिवार का सहयोग सबसे बड़ी ताकत रहा.  वर्षा की माता गृहिणी हैं, जबकि उनके पिता भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) में कार्यरत हैं.  उन्होंने बताया कि परिवार ने हर परिस्थिति में उनका हौसला बढ़ाया और पढ़ाई के लिए अनुकूल माहौल उपलब्ध कराया. 

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पढ़ाई पर रखा पूरा फोकस
वर्षा ने बताया कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के दौरान उन्होंने अपने लक्ष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी.  उन्होंने कहा, मैंने जो सोचा था, उसे पूरा किया. इसके लिए मैंने कई अन्य चीजों को दरकिनार किया और पूरी तरह पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया.  लगातार मेहनत, अनुशासन और धैर्य ने मुझे यह सफलता दिलाई है. उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और उसके लिए ईमानदारी से मेहनत की जाए तो सफलता अवश्य मिलती है. असफलताओं से घबराने के बजाय उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए.

युवाओं के लिए बनी प्रेरणा
UKPSC में दूसरी रैंक हासिल कर वर्षा जोशी आज प्रदेश के हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई हैं. उनकी उपलब्धि यह साबित करती है कि दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और परिवार के सहयोग से किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है. वर्षा की इस सफलता पर क्षेत्रवासियों ने भी खुशी जताई है और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है.

यह भी पढ़ें : UKPSC PCS Result 2024: उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी, बेटियों का रहा दबदबा; जसमीत कौर ने किया टॉप

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