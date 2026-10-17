/मां कालरात्रि की पूजा के दिन सीएम योगी का बड़ा संदेश, बोले- 2017 से पहले यूपी में था माफिया और अपराधियों का आतंक

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्र की सप्तमी पर मां कालरात्रि की पूजा की. इस मौके पर उन्होंने कहा कि अधर्म, अत्याचार और आतंक का अंत ही न्याय और भयमुक्त समाज की स्थापना का आधार है. सोशल मीडिया पर जारी संदेश में सीएम ने 2017 से पहले के उत्तर प्रदेश में माफिया, दंगाइयों और अपराधियों के आतंक का जिक्र किया. उन्होंने दावा किया कि पिछले साढ़े नौ साल में सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति से प्रदेश में कानून का राज मजबूत हुआ है.