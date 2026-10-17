/मां कालरात्रि की पूजा के दिन सीएम योगी का बड़ा संदेश, बोले- 2017 से पहले यूपी में था माफिया और अपराधियों का आतंक

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्र की सप्तमी पर मां कालरात्रि की पूजा की. इस मौके पर उन्होंने कहा कि अधर्म, अत्याचार और आतंक का अंत ही न्याय और भयमुक्त समाज की स्थापना का आधार है. सोशल मीडिया पर जारी संदेश में सीएम ने 2017 से पहले के उत्तर प्रदेश में माफिया, दंगाइयों और अपराधियों के आतंक का जिक्र किया. उन्होंने दावा किया कि पिछले साढ़े नौ साल में सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति से प्रदेश में कानून का राज मजबूत हुआ है.
मुख्यमंत्री ने मां कालरात्रि के स्वरूप का महत्व बताते हुए कहा कि देवी दुष्टों और असुरी शक्तियों का संहार कर भक्तों को निर्भयता प्रदान करती हैं. उन्होंने कहा कि मां कालरात्रि का संदेश अधर्म और अत्याचार के खिलाफ खड़े होने तथा न्याय और शांति की स्थापना से जुड़ा है. इसी संदर्भ में उन्होंने प्रदेश की कानून-व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर सरकार के प्रयासों का जिक्र किया.
2017 से पहले के हालात पर उठाए सवाल
सीएम योगी ने अपने संदेश में कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में माफिया, दंगाइयों और अपराधियों के आतंक से भय और अराजकता का माहौल था. उनके मुताबिक, इसका असर महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा और आत्मनिर्भर बनने के अवसरों पर भी पड़ता था. मुख्यमंत्री ने दावा किया कि मौजूदा सरकार ने अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर कानून का राज स्थापित करने की दिशा में काम किया है.
महिला सुरक्षा के लिए इन योजनाओं का जिक्र
मुख्यमंत्री ने महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति, 1090 हेल्पलाइन, महिला बीट पुलिसिंग और सेफ सिटी परियोजना का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य घर, सड़क, शिक्षण संस्थानों और कार्यस्थलों पर महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाना है. सीएम के अनुसार, पुलिस रिस्पॉन्स टाइम वर्ष 2016 में 65 मिनट था, जो अब घटकर पांच मिनट रह गया है. उन्होंने इसे पुलिस की तत्परता से जोड़कर पेश किया.
महिला श्रम भागीदारी बढ़ने का दावा
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुरक्षा का भरोसा बढ़ने से महिलाएं नाइट शिफ्ट में भी काम कर रही हैं. उन्होंने महिला श्रम बल भागीदारी 12 प्रतिशत से बढ़कर 36 प्रतिशत से अधिक होने का दावा किया. मुख्यमंत्री के मुताबिक, महिलाएं अब कृषि, उद्योग, सेवा और उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में अधिक भागीदारी कर रही हैं और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रही हैं.
यूपी की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका
मुख्यमंत्री ने कहा कि अलग-अलग क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से प्रदेश के विकास को नई ऊर्जा मिली है. उन्होंने उत्तर प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी और प्रति व्यक्ति आय में तीन गुना वृद्धि का भी जिक्र किया. सीएम ने इस विकास यात्रा में महिलाओं के योगदान को महत्वपूर्ण बताया. हालांकि, उनके संदेश में इन आर्थिक आंकड़ों की समयावधि और आधार का अलग से विवरण नहीं दिया गया.