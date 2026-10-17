Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तराखण्ड न्यूज़
  • /मां कालरात्रि की पूजा के दिन सीएम योगी का बड़ा संदेश, बोले- 2017 से पहले यूपी में था माफिया और अपराधियों का आतंक

मां कालरात्रि की पूजा के दिन सीएम योगी का बड़ा संदेश, बोले- 2017 से पहले यूपी में था माफिया और अपराधियों का आतंक

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्र की सप्तमी पर मां कालरात्रि की पूजा की. इस मौके पर उन्होंने कहा कि अधर्म, अत्याचार और आतंक का अंत ही न्याय और भयमुक्त समाज की स्थापना का आधार है.

Written ByGunateet Ojha
Published: Oct 17, 2026, 04:44 PM IST|Updated: Oct 17, 2026, 04:44 PM IST
मां कालरात्रि की पूजा के दिन सीएम योगी का बड़ा संदेश, बोले- 2017 से पहले यूपी में था माफिया और अपराधियों का आतंक

About the Author

Gunateet Ojha

Gunateet Ojha

गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
आजादी के लिए नेहरू ही नहीं, मसुरियादीन भी गए थे जेल, राहुल पर बरसे सीएम योगी
2
3
4
5