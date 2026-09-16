/युवाओं को धामी ने दिया ‘तीन संकल्प’ का मंत्र, बोले- लक्ष्य बड़ा रखें, नशे से दूर रहें और उत्तराखंड के लिए भी कुछ करें

राज्य चुनें
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित ‘युवा संकल्प दिवस’ कार्यक्रम में युवाओं से तीन संकल्प लेने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि युवा जीवन में बड़ा लक्ष्य तय करें और उसे हासिल करने के लिए पूरी मेहनत करें. दूसरा संकल्प नशे से दूर रहने और दूसरों को भी इससे बचाने का हो. तीसरा संकल्प अपने ज्ञान और सामर्थ्य का कुछ हिस्सा उत्तराखंड के विकास में लगाने का हो.
देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में बुधवार को आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने फोटो प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया. अपने जन्मदिवस को ‘युवा संकल्प दिवस’ के रूप में मनाए जाने पर उन्होंने युवाओं का आभार जताया. धामी ने कहा कि युवाओं के बीच मौजूद होना उनके लिए सबसे बड़ा उपहार है. उन्होंने कहा कि युवाओं की ऊर्जा और उत्साह में उन्हें भविष्य का विकसित और आत्मनिर्भर उत्तराखंड दिखाई देता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में आज की युवा पीढ़ी की भूमिका महत्वपूर्ण होगी.
युवाओं के लिए अवसर बढ़ाने पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के युवाओं को सही दिशा, बेहतर अवसर और पारदर्शी माहौल देना सरकार की प्राथमिकता है. शिक्षा से कौशल, रोजगार से स्वरोजगार और स्टार्टअप से खेल तक युवाओं के लिए अवसर बढ़ाने की दिशा में काम किया जा रहा है. सरकार का प्रयास है कि युवाओं को अपने सपने पूरे करने के लिए मजबूरी में घर, गांव या प्रदेश न छोड़ना पड़े. उन्होंने युवाओं से केवल नौकरी तलाशने वाला बनने के बजाय उद्यमिता के जरिए रोजगार देने वाला बनने का आह्वान किया.
भविष्य की तकनीक से जोड़ने की तैयारी
धामी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन और डिजिटल तकनीक रोजगार और उद्योग की तस्वीर तेजी से बदल रहे हैं. इसलिए युवाओं को भविष्य की जरूरतों के हिसाब से आधुनिक कौशल से जोड़ने पर ध्यान दिया जा रहा है. पर्यटन, होमस्टे और स्थानीय उत्पादों के जरिए स्वरोजगार के अवसर तैयार किए जा रहे हैं. पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक विकास और स्थानीय रोजगार बढ़ाने के लिए चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में विशेष औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया गया है. राज्य युवा आयोग के जरिए युवाओं की आशाओं और सुझावों को नीति निर्माण से जोड़ने पर भी काम किया जा रहा है.
खेल और पारदर्शी भर्ती पर फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के युवा खेलों में भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं. 38वें राष्ट्रीय खेलों के बाद उत्तराखंड की खेलों से जुड़ी पहचान और मजबूत हुई है. उन्होंने कहा कि सरकार खेल सुविधाओं और खिलाड़ियों के लिए बेहतर अवसर बढ़ाने पर काम कर रही है. भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता के लिए राज्य में कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया गया है. धामी ने युवाओं से मोबाइल और तकनीक का इस्तेमाल ज्ञान और कौशल बढ़ाने के लिए करने की अपील की. उन्होंने भ्रामक सूचनाओं से सतर्क रहने और किसी भी जानकारी को तथ्यों की कसौटी पर परखने की बात कही.
नशे से दूर रहने का संदेश
धामी ने युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर चिंता जताते हुए कहा कि नशा उनके सपनों और भविष्य को प्रभावित करता है. उन्होंने युवाओं से खुद नशे से दूर रहने और अपने साथियों को भी इससे बचाने का आह्वान किया. मुख्यमंत्री ने युवाओं से कहा कि वे डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, खिलाड़ी, शिक्षक या उद्यमी जो भी बनें, सबसे पहले अच्छे इंसान और जिम्मेदार नागरिक बनें. उन्होंने विश्वास जताया कि युवाओं के सपने, मेहनत और संकल्प विकसित उत्तराखंड की आधारशिला बनेंगे.