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युवाओं को धामी ने दिया ‘तीन संकल्प’ का मंत्र, बोले- लक्ष्य बड़ा रखें, नशे से दूर रहें और उत्तराखंड के लिए भी कुछ करें

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित ‘युवा संकल्प दिवस’ कार्यक्रम में युवाओं से तीन संकल्प लेने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि युवा जीवन में बड़ा लक्ष्य तय करें और उसे हासिल करने के लिए पूरी मेहनत करें.

Written ByGunateet Ojha
Published: Sep 16, 2026, 09:55 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 09:55 PM IST
युवाओं को धामी ने दिया ‘तीन संकल्प’ का मंत्र, बोले- लक्ष्य बड़ा रखें, नशे से दूर रहें और उत्तराखंड के लिए भी कुछ करें

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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