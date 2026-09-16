/युवाओं को धामी ने दिया ‘तीन संकल्प’ का मंत्र, बोले- लक्ष्य बड़ा रखें, नशे से दूर रहें और उत्तराखंड के लिए भी कुछ करें

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के युवा खेलों में भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं. 38वें राष्ट्रीय खेलों के बाद उत्तराखंड की खेलों से जुड़ी पहचान और मजबूत हुई है. उन्होंने कहा कि सरकार खेल सुविधाओं और खिलाड़ियों के लिए बेहतर अवसर बढ़ाने पर काम कर रही है. भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता के लिए राज्य में कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया गया है. धामी ने युवाओं से मोबाइल और तकनीक का इस्तेमाल ज्ञान और कौशल बढ़ाने के लिए करने की अपील की. उन्होंने भ्रामक सूचनाओं से सतर्क रहने और किसी भी जानकारी को तथ्यों की कसौटी पर परखने की बात कही.