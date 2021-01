PM Narendra Modi ने ऑन्कोलॉजिस्ट वी. शांता के निधन पर जताया शोक

नई दिल्ली: देश की सबसे वयोवृद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट वी. शंता (V. Shanta) का चेन्नई में मंगलवार सुबह निधन हो गया. उन्होंने चेन्नई कैंसर इंस्टीट्यूट (WIA) की अगुवाई की थी और उन्हें अडयार कैंसर इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता था. वो 93 साल की थीं. पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री और रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित शांता को सोमवार रात तबीयत बिगड़ने के बाद चेन्नई के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने डॉ. वी. शांता के निधन पर दुख व्यक्त किया है.

एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने कहा, 'डॉ. वी. शांता (Dr V. Shanta)को देश में शीर्ष गुणवत्ता वाले कैंसर केयर सुनिश्चित करने के उनके उत्कृष्ट प्रयासों के लिए याद किया जाएगा. चेन्नई के अडयार स्थित कैंसर संस्थान गरीबों और दलितों की सेवा करने में सबसे आगे है. 2018 में संस्थान की मेरी यात्रा को याद करें. डॉ. वी. शांता के निधन से दुखी. ओम शांति.'

Dr. V Shanta will be remembered for her outstanding efforts to ensure top quality cancer care. The Cancer Institute at Adyar, Chennai is at the forefront of serving the poor and downtrodden. I recall my visit to the Institute in 2018. Saddened by Dr. V Shanta’s demise. Om Shanti. pic.twitter.com/lnZKTc5o3d

— Narendra Modi (@narendramodi) January 19, 2021