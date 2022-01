देश में बच्चों के वैक्सीनेशन ने भी पकड़ी रफ्तार, पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई

नई दिल्ली: भारत में 3 जनवरी से 15-18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है. इस एक हफ्ते में देशभर में करोड़ों बच्चों ने कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर यह जानकारी शेयर की. उनके इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए खुद पीएम मोदी ने बच्चों की तारीफ की.

मनसुख मांडविया ने शनिवार को ट्वीट किया, COVID-19 के खिलाफ यंग इंडिया की रक्षा. 3 जनवरी से 15-18 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक बच्चों ने COVID 19 के खिलाफ टीकाकरण किया. टीका लगवाने वाले मेरे सभी युवा मित्रों को बधाई. #SabkoVaccineMuftVaccine.

Excellent! Well done my young friends.

Let us continue this momentum.

Urging everyone to follow all COVID-19 related protocols and get vaccinated, if you haven’t already. https://t.co/h6TCS0BDkU

— Narendra Modi (@narendramodi) January 8, 2022