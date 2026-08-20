/लग्जरी बस के गेट में फंसा 7 साल के मासूम का गला, तड़पकर मौत; CCTV से अहम फुटेज गायब

गुजरात के वड़ोदरा में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां रिपेयरिंग के लिए खड़ी लग्जरी बस के ऑटोमैटिक हाइड्रॉलिक दरवाजे में गर्दन फंसने से 7 साल के मासूम दिवेश की दर्दनाक मौत हो गई. घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. इस मामले में सबसे बड़ा सस्पेंस तब खड़ा हुआ जब जांच में जुटी पुलिस को ठीक हादसे के वक्त का सीसीटीवी फुटेज गायब मिला. अब पुलिस और फॉरेंसिक (FSL) टीम यह पता लगाने में जुटी है कि यह महज एक अनहोनी थी या इसके पीछे कोई गहरी आपराधिक लापरवाही छिपी है.
तरसाली बायपास से धन्यावी की ओर जाने वाले रास्ते पर स्थित सूर्यनगर में यह दर्दनाक हादसा हुआ है. बताया जा रहा है कि रोजाना की तरह आसपास के बच्चे यहां मौजूद बस रिपेयरिंग गैरेज में खेलने पहुंचे थे. तभी यह हादसा हुआ. जे.जी. ट्रैवल्स की एक बस एसी रिपेयरिंग के काम के लिए आकर खड़ी थी, जिसके दरवाजे में 7 साल का दिवेश फंसा मिला.
हादसे की सूचना मिलते ही कपूराई पुलिस स्टेशन की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटना से जुड़े सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल की, तो कुछ हैरान करने वाले पहलू सामने आए हैं.
बच्चे के हादसे से पहले और मौत के बाद के फुटेज तो पुलिस के हाथ लग गए हैं, लेकिन जिस सटीक वक्त पर बच्चा दरवाजे में फंसा, वह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा फुटेज से गायब बताया जा रहा है. सीसीटीवी फुटेज का अहम हिस्सा गायब होने के चलते यह हादसा अब एक गहरा रहस्य बन गया है.
पुलिस अब इस एंगल पर जांच कर रही है कि आखिर मासूम कैसे दरवाजे में फंसा, क्या यह सिर्फ एक हादसा है या इसके पीछे कोई बड़ी आपराधिक लापरवाही छिपी है? मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फोरेंसिक साइंस लैबोरेट्री (FSL) की टीम को बुलाकर बारीकी से तकनीकी जांच करवाई है.
वड़ोदरा के डीसीपी अभिषेक गुप्ता ने बताया, 'गैरेज में दिन के वक्त जे.जी. ट्रैवल्स की बस खड़ी की गई थी, इस बस का दरवाजा और उसका लॉक सिस्टम पूरी तरह हाइड्रॉलिक तकनीक पर काम करता है. आसपास के बच्चे अक्सर वहां खेलते रहते हैं. हमने FSL टीम से जांच कराई है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि बाहर या अंदर से कितना प्रेशर देने पर यह दरवाजा खुलता या बंद होता है, सभी तकनीकी व वैज्ञानिक सबूत जुटाए जा रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज के हर पहलू की तहकीकात जारी है.'