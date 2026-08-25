Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /पूर्व एयर होस्टेस निकली ड्रग्स तस्कर! गुजरात से मुंबई ले जा रही थी ₹30 लाख का MD; वडोदरा में पुलिस पकड़ा

पूर्व एयर होस्टेस निकली ड्रग्स तस्कर! गुजरात से मुंबई ले जा रही थी ₹30 लाख का MD; वडोदरा में पुलिस पकड़ा

गुजरात के वडोदरा से मुंबई तक ड्रग्स की खेप पहुंचाने की कोशिश का पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया है. सूरत क्राइम ब्रांच ने एक कार से करीब 30 लाख रुपये की एमडी ड्रग बरामद करने का दावा किया है. मामले में 41 साल की पूर्व एयर होस्टेस मानसी सैयद और उसका कथित साथी 20 साल का सोहेल सुलेमान शेख गिरफ्तार किए गए हैं. पुलिस अब उस महिला की तलाश कर रही है, जिसने कथित तौर पर दोनों को ड्रग्स की खेप सौंपी थी.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 25, 2026, 11:56 AM IST|Updated: Aug 25, 2026, 11:56 AM IST
पूर्व एयर होस्टेस निकली ड्रग्स तस्कर! गुजरात से मुंबई ले जा रही थी ₹30 लाख का MD; वडोदरा में पुलिस पकड़ा
Image Credit: पूर्व एयर होस्टेस मानसी सैयद और सोहेल सुलेमान शेख ड्रग्स केस में गिरफ्तार! Image credit: X/@ians_india

About the Author

Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
क्या है यूट्यूब का 'सीक्रेट हाउस गेम', कितना खतरनाक है यह और कैसे रखें नजर?
2
3
4
5