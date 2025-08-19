उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर बीजेपी का खेला गया कार्ड एकदम सटीक पड़ा है. इस बात की पुष्टि अब विपक्षी खेमे के एमडीएमके महासचिव वाइको ने भी स्वीकार कर ली है. उन्होंने NDA के महाराष्ट्र के राज्यपाल और तमिलनाडु के मूल निवासी सीपी राधाकृष्णन को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने पर खुशी जाहिर की है. हालांकि, उन्होंने मजबूती के साथ इस बात को भी दोहराया कि उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन की ओर से लिए गए किसी भी सामूहिक फैसले का समर्थन करेगी.

मंगलवार को कोयंबटूर हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए, वाइको ने NDA की ओर से की गई इस घोषणा को तमिलनाडु और कोंगु क्षेत्र के लोगों के लिए गर्व का क्षण बताया. उन्होंने कहा कि राधाकृष्णन की उम्मीदवारी उनके लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत बेहतरीन है क्योंकि उनकी लंबे समय से दोस्ती है, लेकिन उन्होंने जोर दिया कि उनकी राजनीतिक स्थिति इंडिया ब्लॉक की एकजुट रणनीति के साथ बनी रहेगी.

1998 में किया था सीपी राधाकृष्णन का प्रचार, भारी मतो से मिली थी जीत

राधाकृष्णन के साथ अपनी दोस्ती को याद करते हुए, वाइको ने 1998 के लोकसभा चुनावों को स्नेहपूर्वक याद किया, जो कोयंबटूर सीरियल ब्लास्ट के तुरंत बाद हुए थे. इस चुनाव में एआईएडीएमके, बीजेपी और एमडीएमके ने गठबंधन के रूप में एक साथ प्रचार किया था. उस चुनाव को याद करते हुए वाइको ने बताया, 'जब अटल बिहारी वाजपेयी कोयंबटूर हवाई अड्डे पर पहुंचे, तो उन्हें देखने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई थी. मैंने सी.पी.आर. से कहा कि लोग उनकी उपस्थिति के लिए उत्सुक हैं और वाजपेयी उनसे मिलने गए. उस प्रचार के दौरान, मैंने राधाकृष्णन के साथ तीन दिनों तक कोयंबटूर में एक खुले वाहन में यात्रा की, उनके लिए वोट मांगे. अंततः उन्होंने भारी बहुमत के साथ चुनाव जीता.'

भविष्य में राष्ट्रपति भी बन सकते हैं सीपी राधाकृष्णन

वाइको ने आगे बताया कि इसके पहले ऐसे कयास भी लगाए जा रहे थे कि राधाकृष्णन को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन एनडीए ने इसके बजाय उन्हें प्रतिष्ठित उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना. वाइको ने आगे बताया, 'यह तमिलनाडु के लिए सम्मान की बात है कि कोंगु क्षेत्र के एक साहसी, गर्मजोशी भरे प्रतिनिधि को उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है. मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि वह राज्यसभा का नेतृत्व गरिमा और अधिकार के साथ करेंगे. भविष्य में, वह शायद गणतंत्र के राष्ट्रपति के पद तक भी पहुंच सकते हैं.'

वाइको ने आगे बताया कि इस अनुभवी नेता ने तमिलनाडु की जनता की ओर से राधाकृष्णन को हार्दिक बधाई भी दी और कहा कि वह एक अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति हैं जो सभी दलों के लोगों का सम्मान करते हैं. उनकी नियुक्ति राष्ट्र के प्रति योगदान की मान्यता है और हमें उन पर बहुत गर्व है.

