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वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालु ध्यान दें: भारी बारिश से भूस्खलन, नए ट्रैक पर आवाजाही रोकी गई! रेस्क्यू काम जारी

कटरा में भारी बारिश के कारण श्री माता वैष्णो देवी के नए मार्ग पर भूस्खलन हो गया है. अर्धकुंवारी और भवन के बीच बैटरी कार सेवा रोक दी गई है. श्रद्धालुओं को पारंपरिक रास्ते का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है.

Written ByAlkesh Kushwaha
Published: Jul 22, 2026, 08:06 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 08:09 AM IST
वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालु ध्यान दें: भारी बारिश से भूस्खलन, नए ट्रैक पर आवाजाही रोकी गई! रेस्क्यू काम जारी

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Alkesh Kushwaha

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, हिन्दुस्तान टाइम्स और एनडीटीवी होते हुए जी न्यूज हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर साल 2021 में ज्वाइन किया. तब से अल्केश जी न्यूज में फीचर टीम को लीड कर रहे हैं. अल्केश ने पत्रकारिता करियर में अशोक सिंघल, केशरी नाथ त्रिपाठी,  अर्जुन रामपाल, ऋचा चड्ढा, राजपाल यादव समेत विभिन्न क्षेत्रों में कई बड़ी हस्तियों का इंटरव्य कर चुके हैं. जी न्यूज में उन्हें दो बार बेस्ट एम्प्लाई ऑफ द मंथ से नवाजा जा चुका है. यहां वह ट्रैवल, फीचर, ऑफ बीट, ट्रेंडिंग, वायरल की खबरें लिखते हैं. इसके अलावा इन्फोग्राफिक और एनालिसिस स्टोरी पर काफी अच्छी पकड़ है. 

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