/वैष्णो देवी के दर्शन की टूटी उम्मीदें? भारी बारिश से लगातार तीसरे दिन यात्रा पर ब्रेक, बाणगंगा से लौट रहे श्रद्धालु!

जम्मू-कश्मीर के कटरा में लगातार खराब मौसम, भारी वर्षा और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी यात्रा मंगलवार को भी स्थगित रही. यात्रा लगातार तीसरे दिन बंद रहने से कटरा में हजारों श्रद्धालु फंसे हुए हैं और यात्रा दोबारा शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. प्रशासन और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा यात्रा मार्ग की लगातार निगरानी की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और मौसम सामान्य होने तथा यात्रा मार्ग पूरी तरह सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद ही यात्रा बहाल करने पर निर्णय लिया जाएगा.
पिछले कुछ दिनों से जम्मू-कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और पत्थर गिरने की घटनाओं की आशंका बनी हुई है. इसी को देखते हुए एहतियात के तौर पर यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था. यात्रा स्थगित होने के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु कटरा में ही रुके हुए हैं, जबकि कई श्रद्धालुओं ने अपनी वापसी की टिकटों और अन्य कारणों को देखते हुए बाणगंगा से ही माता को नमन कर वापस लौटने का निर्णय लिया.
कटरा रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, धर्मशालाओं और होटलों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है. कई श्रद्धालुओं का कहना है कि वे कई घंटों से यात्रा शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन मौसम में सुधार नहीं होने के कारण उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है. वहीं कुछ श्रद्धालु यात्रा बहाल होने की उम्मीद में कटरा में ही रुके हुए हैं.
प्रशासन, पुलिस, आपदा प्रबंधन दल और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अधिकारी लगातार यात्रा मार्ग का निरीक्षण कर रहे हैं. मौसम विभाग से प्राप्त ताजा जानकारी के आधार पर स्थिति की समीक्षा की जा रही है. अधिकारियों के अनुसार, यदि मौसम में सुधार होता है और मार्ग पूरी तरह सुरक्षित पाया जाता है, तभी श्रद्धालुओं को यात्रा की अनुमति दी जाएगी. किसी भी प्रकार का जोखिम उठाने से साफ इनकार किया गया है.
श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें. यात्रा से संबंधित सभी अपडेट आधिकारिक माध्यमों से जारी किए जा रहे हैं. श्रद्धालुओं से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और मौसम सामान्य होने तक धैर्य बनाए रखें.
स्थानीय प्रशासन द्वारा कटरा में ठहरे श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास जारी हैं. सुरक्षा बल, स्वास्थ्य विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियां भी पूरी तरह सतर्क हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके. अब सभी की नजर मौसम में सुधार और यात्रा दोबारा शुरू होने के आधिकारिक निर्णय पर टिकी हुई है.