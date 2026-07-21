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वैष्णो देवी के दर्शन की टूटी उम्मीदें? भारी बारिश से लगातार तीसरे दिन यात्रा पर ब्रेक, बाणगंगा से लौट रहे श्रद्धालु!

वैष्णो देवी यात्रा पर भारी बारिश का असर देखने को मिल रहा है. खराब मौसम और लगातार बारिश के चलते कई श्रद्धालु बाणगंगा से ही वापस लौट रहे हैं. जानिए मौसम की स्थिति, यात्रा पर असर और श्रद्धालुओं के लिए जारी अपडेट.

Written ByRavindra Singh
Published: Jul 21, 2026, 07:53 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 07:53 AM IST
वैष्णो देवी के दर्शन की टूटी उम्मीदें? भारी बारिश से लगातार तीसरे दिन यात्रा पर ब्रेक, बाणगंगा से लौट रहे श्रद्धालु!
Image Credit: AI Generated Photo (भारी बारिश और भूस्खलन के चलते हजारों श्रद्धालु फंसे)

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Ravindra Singh

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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