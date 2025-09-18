नवरात्र पर भक्तों को मिलेंगे देवी के दर्शन, मौसम ठीक होते ही दोबारा शुरू वैष्णो देवी यात्रा, श्राइन बोर्ड ने दी जानकारी

माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाने वाले भक्तों के लिए अच्छी खबर है. खराब मौसम के कारण रोकी गई वैष्णो देवी यात्रा को अब फिर से शुरू कर दिया गया है. श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने गुरुवार को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर इसकी जानकारी दी. यह फैसला श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, क्योंकि अब मौसम में सुधार हुआ है. यात्रा का पंजीकरण काउंटर भी गुरुवार सुबह 4 बजे से फिर से खुल गया है.

क्यों रोकी गई थी यात्रा?

इससे पहले, जम्मू-कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश और भूस्खलन के कारण 14 सितंबर को यात्रा को रोक दिया गया था. श्राइन बोर्ड ने यह फैसला भवन और यात्रा मार्ग पर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया था. बोर्ड ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था, "जय माता दी. भवन और यात्रा मार्ग पर लगातार हो रही बारिश के कारण यात्रा अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है. भक्तों से अनुरोध है कि वे अगले आधिकारिक आदेश का इंतजार करें.''

पहले भी हो चुकी है भूस्खलन की घटना

यह ध्यान देने योग्य है कि यह पहली बार नहीं था जब मौसम के कारण यात्रा को रोकना पड़ा. इससे पहले, 26 अगस्त को अत्यधिक खराब मौसम के दौरान माता वैष्णो देवी मंदिर मार्ग पर भूस्खलन हुआ था, जिसमें 35 से अधिक तीर्थयात्रियों की जान चली गई थी और 10 से अधिक लोग घायल हो गए थे. उस दुखद घटना के बाद, यात्रा को स्थगित कर दिया गया था और प्रशासन ने कटरा के होटलों और धर्मशालाओं को भी खाली करने का आदेश दिया था.

जांच के आदेश

26 अगस्त की घटना के बाद, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की काफी आलोचना हुई थी. जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने भी बोर्ड के अधिकारियों को इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया था. इसके बाद, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भूस्खलन की जांच के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति के गठन का आदेश दिया था. अब, मौसम में सुधार के साथ, भक्तों को यात्रा फिर से शुरू होने की खबर से राहत मिली है. श्राइन बोर्ड ने सुनिश्चित किया है कि सभी सुरक्षा उपायों का पालन किया जा रहा है ताकि ऐसी अप्रिय घटनाओं से बचा जा सके.