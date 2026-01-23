बारिश और बर्फबारी बनी मुसीबत, सफेद चादर से लिपटा त्रिकुटा पर्वत, कटरा में रोकी गई माता वैष्णो देवी यात्रा

Advertisement
Vaishno Devi Yatra: माता वैष्णो देवी का दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी खबर है. जम्मू-कश्मीर में बीती रात से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हो रही है. जिसकी वजह से माता वैष्णो देवी की यात्रा रोक दी गई है. 

 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jan 23, 2026, 11:14 AM IST
Vaishno Devi Yatra: श्री माता वैष्णो देवी भवन की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षा कारणों के चलते कटरा में ही रोक दिया गया है. जम्मू-कश्मीर में बीती रात से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हो रही है. खराब मौसम के चलते भूस्खलन, फिसलन और रास्तों पर जोखिम बढ़ने की आशंका को देखते हुए Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए अगले आदेश तक यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है.

मौसम विभाग के अनुसार, क्षेत्र में तेज बारिश के साथ ठंड में भी इजाफा हुआ है, पहाड़ी इलाकों में बर्फ जमने से ट्रैक पर फिसलन बढ़ गई है, जिससे पैदल यात्रियों, घोड़ा-खच्चर सेवाओं और बैटरी कार संचालन पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है. ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए बोर्ड प्रशासन ने एहतियातन यात्रा रोकने का निर्णय लिया. कटरा में बनाए गए होल्डिंग एरिया में यात्रियों को ठहराया गया है.

प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं को मौसम की ताजा जानकारी दी जा रही है और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. सुरक्षा बलों और आपदा प्रबंधन टीमों को भी अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके. बोर्ड प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें. मौसम में सुधार होते ही और मार्ग पूरी तरह सुरक्षित पाए जाने पर यात्रा को पुनः शुरू करने का निर्णय लिया जाएगा. फिलहाल, मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.

उधर, कटरा और आसपास के क्षेत्रों में बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है. स्थानीय प्रशासन ने भी लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है. श्रद्धालुओं का कहना है कि यात्रा स्थगन का निर्णय उनकी सुरक्षा के हित में है और वे प्रशासन के निर्देशों का पालन कर रहे हैं. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक यात्रा कटरा से आगे नहीं बढ़ेगी. जैसे ही मौसम सामान्य होगा, यात्रा बहाल करने को लेकर नई सूचना जारी की जाएगी. श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि वे धैर्य बनाए रखें और सुरक्षित रहें.

