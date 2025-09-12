Vaishno Devi: वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालु ध्यान दें, भूस्खलन की तबाही के बाद जानें कब से शुरू हो रही दोबारा यात्रा?
Written By  krishna pandey |Last Updated: Sep 12, 2025, 02:33 PM IST
Vaishno Devi Yatra: माता वैष्णो देवी की पवित्र यात्रा जो भूस्खलन की वजह से दो हफ्ते से ज्यादा समय तक बंद थी, अब 14 सितंबर रविवार से फिर शुरू होने जा रही है. श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की. हालांकि, बोर्ड ने साफ किया कि यात्रा का दोबारा शुरू होना मौसम की स्थिति पर निर्भर है. अगर मौसम अनुकूल रहा, तभी तीर्थयात्री माता के दर्शन के लिए जा सकेंगे. 

वैष्णो देवी यात्रा 14 सितंबर (रविवार) से फिर से शुरू
श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "अनुकूल मौसम की स्थिति के अधीन वैष्णो देवी यात्रा 14 सितंबर (रविवार) से फिर से शुरू होगी. जानकारी और बुकिंग के लिए वेबसाइट पर विजिट करें."

माता वैष्णो देवी मंदिर मार्ग पर भूस्खलन से 35 से अधिक लोगों की हुई मौत
जम्मू संभाग में 26 अगस्त को अत्यधिक खराब मौसम के दौरान माता वैष्णो देवी मंदिर मार्ग पर भूस्खलन होने से 35 से अधिक तीर्थयात्रियों की जान चली गई और 10 से अधिक अन्य घायल हो गए थे. इसके कारण श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित कर दी गई थी. कटरा में पिछले दिनों हुए भूस्खलन के बाद प्रशासन ने होटल और धर्मशालाओं को खाली करने का आदेश जारी किया था.भूस्खलन त्रासदी के बाद श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (एसएमवीडीएसबी) की आलोचना हुई, यहां तक कि जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने भी यात्रा के मामलों का प्रबंधन करने वाले एसएमवीडीएसबी के अधिकारियों को दोषी ठहराया.

मनोज सिन्हा ने दिए थे जांच के आदेश
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तीन दिन बाद श्री माता वैष्णो देवी मंदिर मार्ग पर अखदुवारी के पास हुए भूस्खलन की घटना की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन का आदेश दिया था. अतिरिक्त मुख्य सचिव (जल शक्ति) की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति बनाई गई, जिसमें जम्मू के संभागीय आयुक्त और पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) को शामिल किया गया.

उपराज्यपाल के आदेश में कहा गया था, "यह समिति अगले सप्ताह में श्राइन बोर्ड को रिपोर्ट सौंपेगी." गौरतलब है कि रियासी जिले के कटरा स्थित श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में हर साल करोड़ों तीर्थयात्री आते हैं. (इनपुट आईएएनएस से)

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

Landslide at Vaishno Devi yatra

वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालु ध्यान दें, भूस्खलन की तबाही के बाद कब से शुरू यात्र
Landslide at Vaishno Devi yatra
वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालु ध्यान दें, भूस्खलन की तबाही के बाद कब से शुरू यात्र
