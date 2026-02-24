श्रीनगर से जम्मू के बीच दौड़ेगी वंदे भारत... इस दिन से कर पाएंगे सफर, पांच घंटे में पूरी होगी यात्रा; नया टाइम टेबल जान लीजिए

जम्मू कश्मीर की यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिली है. आगामी 1 मार्च से वंदे भारत एक्सप्रेस के रूट का विस्तार होने जा रहा है. अब यह ट्रेन जम्मू तवी से श्रीनगर के बीच दौड़ेगी. यह सफर लगभग पांच घंटे में पूरा कर लिया जाएगा.
Vande Bharat Express: माता वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं, देशभर से आने वाले सैलानियों और जम्मू-कश्मीर के बीच यात्रा करने वाले लोगों के लिए नॉर्दर्न रेलवे ने बड़ी सौगात दी है. अब तक श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर के बीच संचालित होने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सेवा का विस्तार कर इसे जम्मू तक बढ़ा दिया गया है. यह नई व्यवस्था 1 मार्च 2026 से लागू होगी. इसको लेकर ज़ी मीडिया ने जम्मू मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक (DCM) उचित सिंघल से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की.
उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल ने यात्रियों की बढ़ती मांग और सुविधा को ध्यान में रखते हुए वंदे भारत ट्रेन संख्या 26401/26402 की सेवा को कटरा से बढ़ाकर जम्मू तक करने का फैसला लिया है. इस सेवा विस्तार का मुख्य उद्देश्य जम्मू और कश्मीर के बीच बेहतर रेल कनेक्टिविटी स्थापित करना, पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय लोगों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुविधा प्रदान करना है.
समय सारिणी की बात करें तो, वंदे भारत ट्रेन संख्या 26401 जम्मू से सुबह 06:15 बजे रवाना होकर 11:15 बजे श्रीनगर पहुंचेगी. इस दौरान ट्रेन श्री माता वैष्णो देवी कटरा, रियासी और बनिहाल रेलवे स्टेशनों पर रुकेगी. वहीं, वापसी में ट्रेन संख्या 26402 श्रीनगर से दोपहर 02:00 बजे रवाना होकर शाम 06:50 बजे जम्मू पहुंचेगी. वापसी में भी ठहराव वही रहेगा.
रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रेन की क्षमता में भी बड़ा इजाफा किया है. पहले यह ट्रेन 8 कोचों के साथ संचालित होती थी, जिसमें लगभग 530 यात्री सफर कर सकते थे, लेकिन अब 20 कोचों के साथ संचालन होने से 1440 से अधिक यात्री एक साथ यात्रा कर सकेंगे.
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक उचित सिंघल ने ज़ी मीडिया से बातचीत में बताया कि यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए रेलवे ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि यह ट्रेन जम्मू से श्रीनगर की दूरी लगभग 4 घंटे 55 मिनट में तय करेगी, जिससे यात्रा पहले की तुलना में काफी तेज और सुविधाजनक हो जाएगी.
श्रद्धालु और सैलानी: अब माता वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालु और कश्मीर घूमने वाले पर्यटक सीधे जम्मू से वंदे भारत के जरिए श्रीनगर पहुंच सकेंगे, जिससे यात्रा आसान और कम समय में पूरी होगी.
व्यापारी और बिजनेसमैन: जम्मू और श्रीनगर के बीच व्यापार करने वाले कारोबारियों के लिए यह ट्रेन बड़ी राहत साबित होगी. इससे समय की बचत होगी और दोनों क्षेत्रों के बीच व्यापारिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी.
छात्र और नौकरीपेशा लोग: जम्मू और श्रीनगर के बीच पढ़ाई या नौकरी के लिए यात्रा करने वाले छात्रों और कर्मचारियों को तेज, सुरक्षित और नियमित यात्रा का बेहतर विकल्प मिलेगा.
सुरक्षा बलों को बड़ी सहूलियत: जम्मू-कश्मीर में तैनात सेना, अर्धसैनिक बल और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के जवानों की मूवमेंट के लिए यह ट्रेन काफी महत्वपूर्ण साबित होगी. इससे जवानों की आवाजाही तेज, सुरक्षित और अधिक सुविधाजनक हो सकेगी.
स्थानीय लोगों को राहत: जम्मू और कश्मीर के बीच यात्रा करने वाले आम लोगों के लिए भी यह ट्रेन समय की बचत, आरामदायक सफर और बेहतर कनेक्टिविटी का नया विकल्प बनेगी.
रेलवे के इस फैसले से न केवल श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बड़ी राहत मिलेगी, बल्कि व्यापार, शिक्षा, पर्यटन और सुरक्षा व्यवस्था, चारों क्षेत्रों में सकारात्मक असर देखने को मिलेगा. इससे जम्मू और श्रीनगर के बीच सामाजिक और आर्थिक संबंध और अधिक मजबूत होने की उम्मीद है.
