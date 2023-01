Vande Bharat Express: 24 घंटे के अंदर वंदे भारत पर दूसरा हमला, पश्चिम बंगाल में क्यों फेंके जा रहे ट्रेन पर पत्थर?

Vande Bharat Express: पश्चिम बंगाल में हाल ही में लॉन्च हुई वंदे भारत एक्सप्रेस पर 24 घंटे के भीतर दो हमले हो चुके हैं. मालदेहर के बाद इस बार न्यू जलपाईगुड़ी में फिर वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव किया गया. मंगलवार दोपहर करीब 1:20 पर न्यू जलपाईगुड़ी जाने वाली ट्रेन पर पथराव किया गया. घटना न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से पहले कार शेड इलाके में हुई. आरपीएफ ने इस हमले के बारे में जानकारी दी है. वंदे भारत पर बार-बार हो रहे पथराव के पीछे सियासी रंजिश वजह मानी जा रही है. राज्य में लंबे समय से भाजपा और टीएमसी के बीच तनातनी चली आ रही है.

रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) के कमांडेंट ने बताया कि वंदे भारत एक्सप्रेस के सी-3 और सी-6 कोच की खिड़कियों के शीशे पथराव की वजह से क्षतिग्रस्त हो गए. मंगलवार शाम को हावड़ा जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के मालदह टाउन स्टेशन में प्रवेश करने के बाद कांच टूटा हुआ देखा गया.

West Bengal | Windows of coach C3 and C6 of Vande Bharat Express were found damaged due to stone pelting. It was found, windows were damaged near Phansidewa area in Darjeeling district when train was moving towards New Jalpaiguri: Comandant, RPF pic.twitter.com/QdBDAbGuX1

— ANI (@ANI) January 3, 2023